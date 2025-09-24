Fachtagung „Frau.Sucht.Arbeit" mit Bundesministerin Korinna Schumann und Arbeiterkammer-Präsidentin Renate Anderl

Wien (OTS) -

Die Stiftung Anton Proksch-Institut Wien lädt gemeinsam mit arbeit plus Wien und dem Dachverband Wiener Sozialeinrichtungen zur Fachtagung „Frau.Sucht.Arbeit" ein. Im Zentrum der Tagung stehen gesellschaftliche, gesundheitliche und arbeitsmarktpolitische Fragen, insbesondere im Hinblick auf Frauen*. Damit Frauen* länger gesund im Erwerbsleben bleiben, braucht es gezielte Unterstützung und flexible Wege zurück in den Beruf. Prävention, Beratung, Therapie und Re-Integration sind dabei die Schlüssel für echte Teilhabe.

Eröffnet wird die Veranstaltung von AK-Präsidentin Renate Anderl, Bundesministerin Korinna Schumann wird auf aktuelle Fragestellungen eingehen. Barbara Blaha vom Momentum Institut bringt Auszüge aus ihrem Programm „Feminismus für alle!“ und Erfahrungsexpertin und Kabarettistin Verena Titze setzt als Erfahrungsexpertin mit Ausschnitten aus „Erfolgreich ins Burnout" einen besonderen Akzent.

Expert*innen thematisieren gesellschaftliche Erwartungen an Frauen*, die Unsichtbarkeit frauenspezifischer Suchterkrankungen sowie konkrete Barrieren beim Zugang zum Arbeitsmarkt. Mit Vorträgen, Diskussionen und Impulsen bietet die Veranstaltung neue Anregungen, Vernetzungsmöglichkeiten und praxisnahen Austausch – und setzt ein klares Zeichen für die Notwendigkeit frauenspezifischer Unterstützungssysteme. Das komplette Programm finden Sie hier: Fachtagung Frau.Sucht.Arbeit - Stiftung Anton-Proksch-Institut

Für wen? Fachkräfte aus Sozial- und Gesundheitsbereich, Arbeitsmarktservice, Beratungseinrichtungen, HR und Gender Verantwortliche aus Unternehmen sowie alle, die Frauen* auf ihrem Weg in die Berufstätigkeit und dem nachhaltigen Verbleib unterstützen.

Die Teilnahme an der Tagung ist kostenlos!

Anmeldungen unter tagung@api.or.at

Datum: 3. Oktober 2025

Ort: Bildungszentrum der AK Wien (BIZ) Theresianumgasse 16-18A, 1040 Wien

Einlass & Registrierung: 8:30 Uhr

Beginn: 9:00 Uhr

