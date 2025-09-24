Frauenanteil in Vorständen auf Rekordhoch – doch keine CEO an der Spitze

Wien (OTS) -

Der Frauenanteil in den Vorständen österreichischer börsennotierter Unternehmen ist weiter gestiegen: Mit Stichtag 1. August 2025 sind 26 der insgesamt 189 Vorstandsmitglieder der im Wiener Börse Index (WBI) gelisteten Unternehmen weiblich. Das entspricht einem Anteil von 13,8 Prozent – ein Plus von 1,2 Prozentpunkten gegenüber der Erhebung im Jänner 2025(12,6 %). Seit dem Start des EY Mixed Leadership Barometers im Jahr 2015 hat sich der Anteil damit zwar mehr als verdreifacht, bleibt aber dennoch gering.

Zu diesen Ergebnissen kommt das Mixed Leadership Barometer der Prüfungs- und Beratungsorganisation EY. Dafür werden halbjährlich die Strukturen von Vorständen und Aufsichtsräten der im Wiener Börse Index gelisteten österreichischen Unternehmen analysiert.

Mehrheit der Vorstandsteams weiterhin rein männlich

Trotz des Rekordwertes bleibt der Handlungsbedarf groß, der Fortschritt in den letzten Jahren hat stark an Dynamik verloren: 31 der 54 WBI-Unternehmen haben nach wie vor keine Frau im Vorstand – das entspricht 57 Prozent. Nur drei Unternehmen (BKS Bank, Marinomed Biotech und Oberbank) haben mehr als eine Frau im Vorstand. Während bei der letzten Erhebung im Jänner 2025 noch eine Frau an der Spitze eines börsennotierten Unternehmens stand, wird aktuell keine der 54 WBI-gelisteten Firmen von einer Frau als CEO geführt. Damit zeigt sich ein Rückschritt auf Top-Level-Ebene – trotz leicht steigender Gesamtzahlen weiblicher Vorstandsmitglieder.

„Der erneute Höchstwert beim Frauenanteil in den Vorständen ist ein positives Zeichen – aber es reicht noch nicht“, betont Helen Pelzmann, Partnerin bei EY Law und Verantwortliche der Initiative Women. Fast Forward bei EY Österreich.

Die vollständigen Studienergebnisse stehen hier zum Download.