Pochtler: „Metaller-KV ist wichtiges Signal der Vernunft“

Wien (OTS) -

Die rasche Einigung bei den KV-Verhandlungen für die metalltechnische Industrie „ist ein sehr begrüßenswertes Signal der Vernunft, die sich spät aber doch durchgesetzt hat“, so der Präsident der Industriellenvereinigung (IV) Wien, Christian C. Pochtler. „Wir haben uns in den vergangenen Jahren durch überzogene Lohnerhöhungen aus den meisten Märkten gepreist, wir sind nicht einmal mehr gegenüber unseren europäischen Nachbarn wettbewerbsfähig“, betonte der Präsident. Dass der „neue Kurs der Lohnzurückhaltung“ nun für zwei Jahre fixiert wurde, sei daher ein „wichtiges Zeichen, dass beide Seiten den Ernst der Lage klar erkannt haben und damit auch ein wichtiges Bekenntnis zum Standort“, so Pochtler. Zudem bringe der Zeitraum von zwei Jahren auch mehr Planungssicherheit für die Unternehmen, was ausdrücklich zu begrüßen sei. Lohnerhöhungen unter der Inflation mögen nicht für alle erfreulich sein, „andererseits können wir die Realität aber auch nicht leugnen: Produkte made in Austria sind zu teuer geworden. Wenn wir weiterhin jeden zweiten Euro im Export verdienen wollen, werden wir auch schmerzliche Maßnahmen akzeptieren müssen, und zwar alle“, so der Präsident, der daher etwa auch auf „Gesprächsbereitschaft seitens der Beamten, ihren Beitrag zu leisten“ hoffe. Bei den Pensionen sei durch die erste Erhöhung unter der Inflationsrate seit 2014 ebenso ein positiver Schritt gelungen, allerdings „sollte niemand glauben, mit diesem ersten Schritt sei es getan. Wir müssen bei den Pensionen jetzt eine nachhaltige, langfristige Perspektive schaffen. Und das wird nur über strukturelle Reformen möglich sein“, so Pochtler abschließend.