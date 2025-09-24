  • 24.09.2025, 09:25:34
Pelletheizungen klare Nummer eins bei „Heizöl-Aussteigern“

Knapp 60.000 Haushalte sind insgesamt von 2021 bis 2024 auf nachhaltige Alternative Pelletheizung gewechselt

So hat Österreich gewählt: Von fossilen, hin zu erneuerbaren Heizsystemen
Wien (OTS) - 

Bei Haushalten, die ihre Ölheizung gegen eine nachhaltige Heizung tauschen, sind Pellets die klare Nummer-1-Alternative. Das zeigt eine Analyse der Jahre 2021 bis 2024 des Branchenverbands proPellets Austria: Demnach wurden in diesem Zeitraum 37.196 Ölheizungen gegen eine nachhaltige Pelletheizung getauscht – in der „Heizungstausch-Analyse“ (siehe Grafik) ist es damit der größte „Wechsler-Strom“, noch vor der Luftwärmepumpe. „Ölheizungs-Aussteiger“ wechseln mehrheitlich zu Biomasse (Pellets, Stück- oder Hackgut) und Fernwärme.

Immer mehr Haushalte erkennen, dass Pelletheizungen ein doppelter Gewinn für die Umwelt und das Haushaltsbudget sind“, sagt Doris Stiksl, Geschäftsführerin des Branchenverbands proPellets Austria. „Schließlich spart ein Haushalt, der von Heizöl auf Pellets wechselt, zwischen 1.500 und 2.000 Euro pro Jahr bei den Heizkosten.“ Damit der Heizungswechsel rasch wieder volle Fahrt aufnimmt, fordert Stiksl von der Regierung langfristige und verlässliche Förderbedingungen: „Die Haushalte und die Wirtschaft brauchen Planbarkeit und müssen für die gesamte Legislaturperiode wissen, woran sie sind.

Die Heizungs-Wechsel-Analyse im Detail

Im Zeitraum von 2021 bis 2024 sind 37.196 Haushalte von einer Ölheizung auf eine Pelletheizung gewechselt, ebenso wurden 11.291 Gasheizungen gegen die nachhaltige Alternative Pellets getauscht, 9.000 Allesbrenner und 968 Elektroheizungen.

Haushalte, die ihre Erdgasheizung austauschen, wechselten in den vergangenen Jahren mehrheitlich auf eine Wärmepumpe – von 2021 bis 2024 waren es 35.322.

Insgesamt wurden, gefördert durch die Programme „Raus aus Öl und Gas“ und „Sauber heizen für Alle“, mehr als 157.000 alte Heizungen getauscht. Stiksl: „Diese Zahlen zeigen, dass die Förderungen wirken und jedenfalls fortgesetzt werden müssen, um den Ausstieg aus fossiler Energie zu schaffen.“

Die Presseaussendung und interaktive Version der Grafik finden Sie auf unserer Website (Link).

Rückfragen & Kontakt

proPellets Austria
Hans-peter Triebnig, MA
Telefon: 069919013383
E-Mail: triebnig@propellets.at

