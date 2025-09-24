- 24.09.2025, 09:21:02
- /
- OTS0035
FPÖ - ERINNERUNG: Akkreditierungsfrist für den 35. Ordentlichen Bundesparteitag endete heute!
Akkreditierungsansuchen müssen bis 14:00 Uhr eingelangt sein
Der „35. Ordentliche Bundesparteitag der Freiheitlichen Partei Österreichs" findet am Samstag, den 27. September 2025, ab 10:00 Uhr, im „Messezentrum Salzburg – Halle 1“ (Am Messeplatz 1, 5020 Salzburg) statt.
Medienvertreter, die davon berichten wollen, müssen sich zwingend akkreditieren. Für die Akkreditierung ist ein Mail an die Adresse akkreditierung@fpoe.at bis Mittwoch, den 24. September 2025, um 14:00 Uhr, erforderlich. Nachträgliche Akkreditierungsansuchen können aus organisatorischen Gründen nicht mehr entgegengenommen werden.
Ein Hinweis für Kamerateams: FPÖ-TV bietet vor Ort einen Full-HD-Stream der Veranstaltung an. Bitte beachten Sie, dass das Kamerapodium rund 30 Meter von der Bühne entfernt ist.
Rückfragen & Kontakt
Freiheitliche Partei Österreichs
Telefon: +43 1 512 35 35 0
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NFP