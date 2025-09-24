Hattmannsdorfer: „Europa muss raus aus dem Mittelmaß – Wettbewerbsfähigkeit sichern, Arbeitsplätze erhalten“

Wien (OTS) -

„Unser gemeinsames Ziel ist klar: Österreich und Deutschland müssen Europa aus dem Mittelmaß herausführen und zurück an die wirtschaftliche Spitze – bei Wettbewerbsfähigkeit, beim Abbau von Bürokratie, bei leistbaren Energiepreisen und bei digitaler Souveränität. Voller Fokus auf Wettbewerbsfähigkeit, voller Fokus auf den Erhalt der Arbeitsplätze – das ist die Aufgabe, die wir in Europa gemeinsam lösen müssen.“



Im Mittelpunkt des Arbeitsbesuchs in Berlin stehen Gespräche mit Wirtschaftsministerin Katharina Reiche und Digitalminister Karsten Wildberger. Zugleich dient der Besuch der Vorbereitung des kommenden Wettbewerbsrats der EU in Brüssel bei dem zentrale Standortfragen Thema werden.



Deutschland ist für Österreich ein unverzichtbarer Partner: 29,7 % der Exporte (56,7 Mrd. Ꞓ) gehen nach Deutschland, 32,2 % der Importe (60,8 Mrd. Ꞓ) kommen von dort. Mit einem Handelsvolumen von 117,6 Mrd. Ꞓ und einem Investitionsbestand von knapp 59 Mrd. Ꞓ ist Deutschland nicht nur Handelspartner Nr. 1, sondern auch größter Investor in Österreich.