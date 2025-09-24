  • 24.09.2025, 09:02:35
"Der Promihof" startet im Oktober! RTLZWEI zeigt Deutschlands erste Bauernhof-Realityshow

München (OTS) - 

München (ots)

  • Promis tauschen Glamour gegen Landleben
  • Promihof-Bauer Nino Sifkovits ("Die Ochsenknechts") zeigt den Stars den harten Hofalltag
  • "Der Promihof" - ab 15. Oktober um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und ab 8. Oktober auf RTL+

Reality trifft Landleben: Ab 15. Oktober zieht eine bunte Mischung aus etablierten Stars und Reality Newcomern auf den "Promihof" - den verrücktesten Bauernhof der Welt. Zwischen tierischen Mitbewohnern, harten Challenges und einem Jackpot von 100.000 Euro müssen die Promis zeigen, wer das Zeug zum Hof-König oder zur Hof-Königin hat. Über die Einhaltung der strengen Hof-Regeln wacht niemand Geringerer als Landwirt Nino Sifkovits, bekannt aus "Diese Ochsenknechts" und "Unser Hof". "Der Promihof" - ab 15. Oktober immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.

Stars, Newcomer und jede Menge Stallgeruch: Mit "Der Promihof" startet am 15. Oktober um 20:15 Uhr bei RTLZWEI ein brandneues Reality-Format, das Realitystars mitten aufs platte Land nach Polen entführt - auf den verrücktesten Bauernhof der Welt. Hier erleben TV-Legenden und Reality-Newcomer ein gemeinsames Abenteuer auf dem Land. Was sie erwartet: Tierische Mitbewohner, gnadenlose Challenges und ein knallhartes Regelwerk, das über den Jackpot von 100.000 Euro entscheidet. Die Stars können in der "Bauer Bänk" den Jackpot sichern oder sogar erhöhen, auf dem "Mätsch-Feld" ein Safety-Ticket ergattern und müssen beim "Großen Ausmisten" entscheiden, wer offiziell vom Hof gejagt wird.

Und wer überwacht die Hofordnung? Landwirt Nino Sifkovits, bestens bekannt aus der Reality-Doku "Diese Ochsenknechts" und "Unser Hof". Gemeinsam mit Ehefrau Cheyenne Ochsenknecht betreibt er in der Steiermark den "Chianinahof" und bringt damit echtes Bauernhof-Know-how in die Show.

"Der Promihof" - ab 15. Oktober um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und ab 8. Oktober auf RTL+. Produziert wird das Format von Constantin Entertainment GmbH.

Über "Der Promihof":

Eine Mischung aus Newcomern und Stars der Reality-Szene zieht nach Polen auf das platte Land und bewohnt den verrücktesten Bauernhof der Welt, den Promihof! Was sie erwartet: Tierische Mitbewohner, gnadenlose Challenges und jede Menge Möglichkeiten, sich Sendezeit zu verschaffen! Zu Beginn erfahren die Promis, welche Hof-Regeln es zu beachten gilt. Kontrolliert werden diese von Landwirt Nino aus dem Ochsenknecht-Clan. Den Promis winkt ein Jackpot von 100.000 Euro, der sich allerdings mit jedem Fehler verringert. Welcher Promi holt sich den Titel: Hof-König oder Hof-Königin?

