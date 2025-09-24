- 24.09.2025, 09:00:39
Sitzung der Bezirksvertretung Hernals
Die nächste Sitzung der Bezirksvertretung Hernals findet am Mittwoch, dem 1. Oktober 2025, um 16.00 Uhr im Sitzungssaal der Bezirksvorstehung Hernals, 1. Stock, statt.
Weitere Informationen erteilt das Büro der Bezirksvorstehung für den 17. Bezirk, Tel. +43 1 4000 17111 bzw. E-Mail
(Schluss) bv/red
Rückfragen & Kontakt
Rathauskorrespondenz Stadt Wien - Kommunikation und Medien,
Diensthabende*r Redakteur*in
Service für Journalist*innen, Stadtredaktion
Telefon: 01 4000-81081
E-Mail: dr@ma53.wien.gv.at
Website: https://presse.wien.gv.at
