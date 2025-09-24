  • 24.09.2025, 09:00:34
AVISO PK: Allianz Soziale Klimapolitik - Wo Gefahren und Lösungen liegen

Die Mitglieder der Allianz für Soziale Klimapolitik präsentieren Forderungen an die Bundesregierung.

Wien (OTS) - 

Die aktuelle Bundesregierung ist nun ein halbes Jahr im Amt. Für die Vertreter:innen der Allianz für Soziale Klimapolitik Anlass genug, eine erste Zwischenbilanz zu ziehen. Gleichzeitig wird betont, dass auch in Zeiten knapper Budgets nicht auf eine soziale und wirksame Klimapolitik verzichtet werden darf. Vorschläge, wie das gelingen kann, präsentieren:

  • Gerald Schöpfer (Präsident des Österreichischen Roten Kreuzes)
  • Anna Parr (Generalsekretärin Caritas Österreich)
  • Martin Schenk (stv. Direktor Diakonie Österreich, Mitbegründer Armutskonferenz)
  • Judith Ranftler (Mitglied der Geschäftsführung, Volkshilfe)
  • Konrad Rehling (Geschäftsführung Südwind)
  • Alexandra Strickner (Geschäftsführerin GLOBAL 2000)

Wann: Dienstag, 30. September 2025, 09:30 Uhr

Ort: Blumenfabrik, Neustiftgasse 36, 1070 Wien oder via Zoom https://us02web.zoom.us/j/83524526020?pwd=cm8RGhPSpgi13M27rDZ0oiBuS0CTgD.1

Meeting ID: 835 2452 6020

Passcode: 832249

Um Anmeldung unter presse@global2000.at wird gebeten.

Rückfragen & Kontakt

Marcel Ludwig
Pressesprecher GLOBAL 2000
+43 699 142000 20
marcel.ludwig@global2000.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
