AVISO PK: Allianz Soziale Klimapolitik - Wo Gefahren und Lösungen liegen

Wien (OTS) -

Die aktuelle Bundesregierung ist nun ein halbes Jahr im Amt. Für die Vertreter:innen der Allianz für Soziale Klimapolitik Anlass genug, eine erste Zwischenbilanz zu ziehen. Gleichzeitig wird betont, dass auch in Zeiten knapper Budgets nicht auf eine soziale und wirksame Klimapolitik verzichtet werden darf. Vorschläge, wie das gelingen kann, präsentieren:

Gerald Schöpfer (Präsident des Österreichischen Roten Kreuzes)

Anna Parr (Generalsekretärin Caritas Österreich)

Martin Schenk (stv. Direktor Diakonie Österreich, Mitbegründer Armutskonferenz)

Judith Ranftler (Mitglied der Geschäftsführung, Volkshilfe)

Konrad Rehling (Geschäftsführung Südwind)

Alexandra Strickner (Geschäftsführerin GLOBAL 2000)

Wann: Dienstag, 30. September 2025, 09:30 Uhr

Ort: Blumenfabrik, Neustiftgasse 36, 1070 Wien oder via Zoom https://us02web.zoom.us/j/83524526020?pwd=cm8RGhPSpgi13M27rDZ0oiBuS0CTgD.1

Meeting ID: 835 2452 6020

Passcode: 832249