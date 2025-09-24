  • 24.09.2025, 08:52:32
  • /
  • OTS0015

Mariazellerbahn in der Vorauswahl für „9 Plätze – 9 Schätze“

LH-Stv. Landbauer: Niederösterreichisches Kulturgut, das gelebte Eisenbahngeschichte und moderne Mobilität auf einzigartige Weise verbindet

St. Pölten (OTS) - 

Zwischen 26. September und 1. Oktober kürt Niederösterreich via Publikumsvoting den diesjährigen Vertreter für die große ORF Hauptabend-Show „9 Plätze – 9 Schätze“. Die Mariazellerbahn geht mit ihrer Bergstrecke ins Rennen und stellt sich mit zwei Mitbewerbern der NÖ Vorauswahl. „Unsere traditionsreiche Mariazellerbahn ist nicht nur Österreichs längste Schmalspurbahn mit einer außergewöhnlich schönen Streckenführung, die sowohl Pendler und Schüler als auch Ausflügler täglich sicher an ihr Ziel bringt. Sie ist ein niederösterreichisches Kulturgut auf Schiene, das gelebte Eisenbahngeschichte und moderne öffentliche Mobilität auf einzigartige Weise miteinander verbindet. Es ist nun an unseren Landsleuten, der Mariazellerbahn ihre Stimme zu geben und sie direkt ins Finale um Österreichs schönsten Platz 2025 zu wählen“, informiert Verkehrslandesrat LH-Stellvertreter Udo Landbauer.

Jedes Jahr im Herbst rittern neun Plätze in der ORF Show „9 Plätze – 9 Schätze“ darum, sich schönster Ort Österreichs nennen zu dürfen. Jedes Bundesland schickt einen Kandidaten ins Rennen, der zuvor im Rahmen der jeweiligen Vorauswahl aus drei Bewerbern gekürt wurde. „Am 25. September wird unsere Mariazellerbahn im Rahmen der Sendung ‚Niederösterreich Heute‘ um 19:00 Uhr in ORF2 offiziell als Kandidatin präsentiert und am 26. September startet das Voting. Wer Niederösterreich schlussendlich in der großen Live-Show vertreten wird, liegt allein in den Händen des Publikums“, ergänzen die NÖVOG Geschäftsführer Wolfgang Schroll und Michael Hasenöhrl.

Von 26. September, 19 Uhr, bis 1. Oktober, 23 Uhr 59, haben die Niederösterreicher Zeit, per Anruf bzw. SMS unter 0901 05 909-20 (50 Cent pro Anruf/SMS) für die Mariazellerbahn abzustimmen.

Informationen zur Mariazellerbahn gibt es unter www.mariazellerbahn.at sowie im Infocenter unter 02742 / 360 990-1000 (täglich von 7:30 Uhr bis 18:00 Uhr).

Für weitere Rückefragen: Kommunikation Niederösterreich Bahnen, Katharina Heider-Fischer, MSc., Telefon 02742 360 990-1311, Mobiltelefon 0676 566 24 53, E-Mail presse@niederoesterreichbahnen.at, www.niederoesterreichbahnen.at

Rückfragen & Kontakt

Amt der NÖ Landesregierung
Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Doris Zöger
Telefon: 02742/9005-13314
E-Mail: presse@noel.gv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NLK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright