PrimaKlassenKlima: Brochüre für gesunde Luft in Schulen

Wien (OTS) -

Broschüre “PrimaKlassenKlima” mit lernbegleitenden Unterlagen für gesunde Raumluft in Schulen

In Österreichs Klassenzimmern herrscht dicke Luft: Eine aktuelle TU-Graz-Studie im Auftrag des Bildungsministeriums zeigt, dass in über drei Viertel der Räume der CO₂-Richtwert überschritten wird. Im Winter sind es sogar 88 Prozent der rund 1.200 untersuchten Klassenzimmer.

Bereits 2012 führte MeineRaumluft in Eigeninitiative und auf eigene Kosten erstmals Raumluftmessungen in rund 1.100 Klassenzimmern durch. Die aktuellen Ergebnisse bestätigen die damaligen Kernaussagen: Viele Räume liegen deutlich über den empfohlenen CO₂-Werten.

Die Plattform MeineRaumluft reagiert nun mit einer eigenen Initiative: Die neue Kombi-Broschüre „PrimaKlassenKlima“ bietet praxisnahe Empfehlungen und einen kompakten Leitfaden zur kosteneffizienten Verbesserung der Raumluft. Sie kann auch als ergänzendes Unterrichtsmaterial genutzt werden und steht allen österreichischen Schulen und Bildungseinrichtungen kostenlos zum Download auf MeineRaumluft.at oder per E-Mail (office@meineraumluft.at) zur Verfügung.

Neben hohen CO₂-Werten sind auch Temperatur und Luftfeuchtigkeit problematisch: Viele Klassenräume sind zu warm, zu trocken oder zu stickig. „Empfehlungen, CO₂-Sensoren und einfache Lüftungsstrategien aber auch kreative Wettbewerbe sensibilisieren und verbessern die Luftqualität spürbar und sichern den Unterricht“, erklärt Plattform-Co-Gründer Thomas Schlatte.



Aufruf zur Zusammenarbeit



MeineRaumluft ruft dazu auf, Kräfte aus Initiativen, Wirtschaft und Politik zu bündeln, um Lösungen zu finden, die für möglichst viele Ansprüche und Budgets praktikabel sind.

Peter Skala, Sprecher der Plattform MeineRaumluft:„Es macht wenig Sinn, mit dem Finger auf Schulen oder Politik zu zeigen, wenn nicht gleichzeitig kosteneffiziente Maßnahmen und Hilfe zur Selbsthilfe angeboten werden. Genau hier setzt unsere Broschüre an.

Kostenfreie Eigeninitiative



Die Broschüre „PrimaKlassenKlima“ wurde ohne öffentliche Mittel allein durch die Eigeninitiative der Plattform entwickelt. Ziel ist es, Schulen praxisnah zu unterstützen und für gesundes Raumklima zu sensibilisieren.