50 Jahre orthoptik austria: Jubiläums Fachtagung „EYES ON SURGERY“ in Linz

orthoptik austria feiert 50 Jahre mit Jubiläums-Fachtagung in Linz „EYES ON SURGERY“: Fachkongress zu Schielchirurgie und aktuellen Entwicklungen der Ophthalmochirurgie

Linz/Wien/Salzburg (OTS) - 

orthoptik austria, der Berufsverband der Orthoptistinnen und Orthoptisten Österreichs, begeht heuer sein 50-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass findet am 10. und 11. Oktober 2025 an der Johannes Kepler Universität Linz die Jubiläums-Fachtagung „EYES ON SURGERY“ statt.

In Kooperation mit dem Kepler Universitätsklinikum Linz liegt der wissenschaftliche Schwerpunkt auf der Augenmuskelchirurgie. Die Fachvorträge sind themenmäßig breit gestreut und reichen von neuen Methoden der Schielchirurgie, OP-Vorbereitung und Timing, psychosozialen Aspekten, Kopfzwangshaltungen bis hin zu möglichen Komplikationen. Ergänzend geben namhafte Referent:innen Einblicke in die neuesten Entwicklungen der Katarakt-, Glaukom-, Hornhaut-, Lid- und refraktiven Chirurgie.

„Die Orthoptik spielt als Teil des Eye-Care-Teams eine zentrale Rolle in der Vorbereitung, Beratung und Nachbetreuung augen- und schielchirurgischer Eingriffe. Mit dieser Tagung wollen wir aktuelle Entwicklungen sichtbar machen und den interdisziplinären Austausch fördern“, betonen Ulrike Pichler, MSc MHPE, Organisatorin, Sabine Koinig, Präsidentin von orthoptik austria, und Ulrike Weissenböck, Vizepräsidentin.

Ein besonderes Highlight ist die Jubiläumsfeier am 10. Oktober, gefolgt von einem Get-together für das Fachpublikum. Am 11. Oktober wird außerdem der Mediconsult Poster Award verliehen.

Orthoptik mit Weitblick 2025 - Eyes on surgery

„Orthoptik mit Weitblick“ steht im Jahr 2025 unter dem Motto „Eyes on surgery“. Diese Veranstaltung wird von orthoptik austria in Zusammenarbeit mit der Universitätsklinik für Augenheilkunde des Kepler Universitätsklinikums Linz organisiert.

Datum: 10.10.2025 - 11.10.2025

Art: Konferenzen und Tagungen

Ort: JKU - Johannes Kepler Universität, Uni-Center
Altenbergerstraße 69
4040 Linz
Österreich

URL: https://www.orthoptik.at/sites/default/files/downloads/08.12.2025 _A6_online_Programmheft_orthoptik_mit_Weitblick_3%2C9MB.pdf

Rückfragen & Kontakt

orthoptik austria, Berufsverband der Orthoptist:innen Österreichs
Telefon: 01/226 443 990
E-Mail: office@orthoptik.at
Website: https://www.orthoptik.at

