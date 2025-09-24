  • 24.09.2025, 08:30:33
  • /
  • OTS0010

Welt-Alzheimertag 2025 – Fortschritte bei Prävention, Früherkennung und Therapie

Hoffnungen, Chancen und Fakten

Wien (OTS) - 

„Es stimmt nicht, dass man bei Demenz nichts machen kann“, lautet die zentrale Botschaft der Online-Informationsveranstaltung von KompetenzDemenz.at am 22. September 2025. Anlässlich des Welt-Alzheimertags informierten Expert:innen über neue Chancen: Prävention, Früherkennung, innovative Alzheimertherapien und bessere Unterstützung für Betroffene und Angehörige.

Der Zuspruch war überwältigend: 651 Anmeldungen, über 400 Teilnehmende und ein Spitzenwert von 355 gleichzeitig Anwesenden zeigen den großen Informations- und Handlungsbedarf.

Enormer Handlungsbedarf

Noch immer werden in Österreich weniger als ein Drittel der Betroffenen diagnostiziert – und das erst im fortgeschrittenen Stadium. Dabei ließen sich laut Studien bis zu 45 Prozent aller Demenzen durch Prävention verhindern oder verzögern. Neue Bluttests und Antikörpertherapien eröffnen erstmals die Möglichkeit, den Krankheitsverlauf messbar zu verlangsamen. Ebenso entscheidend ist die Begleitung durch Angehörige, Beratung und soziale Unterstützung.

Dr.in Sara Silvaieh, Alzheimer-Expertin an der Universitätsklinik für Neurologie, AKH Wien, betonte: „Prävention, Früherkennung und neue Therapien geben uns heute konkrete Möglichkeiten in die Hand. Wichtig ist, dass Betroffene rechtzeitig den Weg zur Abklärung finden.

Raphael Schönborn, Geschäftsführer von KompetenzDemenz.at und PROMENZ.at, ergänzte: „Wir müssen das Bild von Demenz verändern – weg von Angst und Stigmatisierung, hin zu Hoffnung, Prävention und einer Kultur der frühen Unterstützung.

Nachbericht & Materialien online

Der ausführliche Nachbericht, die Videoaufzeichnung und die Präsentation sind ab sofort auf der Webseite abrufbar: 👉 www.kompetenzdemenz.at/alzheimertag

Dank und Sponsoring

Die kostenlose Teilnahme an der Veranstaltung wurde durch die freundliche Unterstützung unserer Sponsor:innen Eisai und labors.at ermöglicht. Ein herzlicher Dank gilt zudem unseren Netzwerk- und Medienpartner:innen. Ein besonderer Dank gilt weiters dem Hilfswerk Österreich, das die Verbreitung dieser OTS-Aussendung übernommen hat.

Rückfragen & Kontakt

KompetenzDemenz.at
Raphael Schönborn, MA
Telefon: +43 676 792 0903
E-Mail: kontakt@kompetenzdemenz.at
Website: https://kompetenzdemenz.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | HLW

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright