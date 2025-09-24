Flipster bringt die ersten USD1-Perps für BTC, ETH, SOL, XRP und DOGE auf den Markt

Panama City (OTS) -

Flipster, eine schnell wachsende Handelsplattform für Krypto-Derivate, ist nun die erste Börse, die USD1-Perpetuals für BTC, ETH, SOL, XRP und DOGE anbietet. USD1, der von World Liberty Financial (WLFI) ausgegebene, vollständig gesicherte und regulierte Stablecoin, kann auf Flipster gehandelt oder gehalten werden, während man Treuepunkte und USDT-Belohnungen erhält. Neben bahnbrechenden USD1-Perpetuals ist Flipster auch Marktführer im Bereich des Zero-Spread-Handels mit wichtigen Währungspaaren, wodurch Slippage beim Ein- und Ausstieg vermieden wird und Tradern eine unübertroffene Ausführungspräzision geboten wird.

USD1 Perps: Eine neue Option für große Märkte

Top-Märkte wie BTC und ETH sind durchweg die am häufigsten gehandelten Perpetual-Paare im Kryptomarkt und werden fast immer gegenüber den wichtigsten Stablecoins notiert. Für Flipster war es ein logischer Schritt, USD-Perpetuals für BTC, ETH und andere wichtige Vermögenswerte einzuführen. Händler können nun neben USDT-USD1-Spot auch auf die Perpetual-Paare BTC-USD1, ETH-USD1, SOL-USD1, XRP-USD1 und DOGE-USD1 zugreifen.

Da Stablecoins bereits das Rückgrat des Derivatehandels bilden, bietet die Integration des regulierten USD1 von WLFI sowohl als Handelspaar als auch als Guthaben, mit dem Belohnungen verdient werden können, klare Vorteile für Händler und das gesamte Ökosystem.

Die erste Börse, die den Spread für alle wichtigen Paare abschafft

Auf Flipster werden alle wichtigen Paare, einschließlich USD1-Perps, ohne Spread gehandelt. Jeder Ein- und Ausstieg entspricht dem tatsächlichen Marktpreis, wodurch Slippage vermieden wird, die anderswo die Renditen schmälert.

Zusammen mit WLFI und integrierten Punktprämien, wie beispielsweise dem USD1-Treueprogramm, bietet Flipster ein unvergleichliches Perp-Handelserlebnis, bei dem Ausführung, Geschwindigkeit und Prämien in einer nahtlosen, leistungsstarken Handelsplattform zusammenlaufen.

Flipster x WLFI Partnerschaft

Dieses Debüt baut auf der jüngsten Partnerschaft von Flipster mit WLFI auf und zementiert den Status von USD1 als aufstrebender Stablecoin. Durch die Einführung von USD1-Perpetuals und ähnlichen Angeboten festigt Flipster seine Position als die erste Adresse für USD1-Handel und bietet Händlern Zugang zu sowohl Major- als auch Altcoin-Paaren mit einzigartiger Kapitaleffizienz und Gewinnchancen.

Trade. Earn. Stack points.

Erleben Sie den USD1-Vorteil auf Flipster noch heute.

Informationen zu Flipster

Flipster ist die friktionsfreie Börse für Krypto-Händler, die das ultimative dauerhafte Handelserlebnis suchen. Mit Null-Spreads auf wichtige Währungspaare und Guthaben, die beim Handel Zinsen einbringen, bietet es Präzision und Leistung für diejenigen, die schnell handeln und noch schneller traden. Allein im Jahr 2024 wuchs das Handelsvolumen von Flipster um 856 % im Vergleich zum Vorjahr und festigte damit seine Position als eine der am schnellsten wachsenden Handelsplattformen für Kryptowährungen. Erfahren Sie mehr unter flipster.io oder folgen Sie X.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2778491/Flipster_Debuts_Market_s_First_USD1_Perps_BTC_ETH_SOL_XRP.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/flipster-bringt-die-ersten-usd1-perps-fur-btc-eth-sol-xrp-und-doge-auf-den-markt-302565115.html