Hisense präsentiert seine „grenzenlose" Vision auf der 2025 Laser Display Conference

Hisense, eine führende Marke im Bereich Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte, veranstaltete die Konferenz „2025 Laser Display Technology and Industry Development Conference" unter dem Motto „Boundless" (Grenzenlos), um ein Jahrzehnt der Innovation zu feiern und seine Vision, die Grenzen der Display-Technologie zu überwinden, zu bekräftigen.

„Boundless" spiegelt den Geist der Laser-Display-Technologie wider, die von 65 bis 300 Zoll, von Privathaushalten bis hin zu Fahrzeugen, von Kinos bis hin zu industriellen Anwendungsszenarien reicht, und die in den letzten zehn Jahren von einem aufstrebenden Konzept zum Mittelpunkt der globalen TV-Branche geworden ist und sich von einer Nischenanwendung zu einem gemeinsamen globalen Ökosystem entwickelt hat.

Laut dem Bericht von Technavio für das Jahr 2025 verzeichnet der globale Projektormarkt ein kontinuierliches Wachstum, wobei der Markt von 2020 bis 2023 drei Jahre in Folge gewachsen ist. Diese Marktleistung bestätigt erneut die führende Position von Hisense. Laut dem aktuellen Bericht von Omdia für das erste Halbjahr 2025 hat Hisense von 2019 bis zum ersten Halbjahr 2025 jedes Jahr die Nr. 1-Position bei den weltweiten Lieferungen von Laser-Fernsehern gehalten und hielt im ersten Halbjahr 2025 einen Volumenanteil von 70,0 %. Von Januar bis August 2025 erzielten die Laser-Produkte von Hisense auch in den Überseemärkten außerhalb Chinas und Japans ein Umsatzwachstum von 85 % und ein Ertragswachstum von 64 %, was die globale Führungsposition des Unternehmens unterstreicht.

Auf der Konferenz präsentierte Hisense seine globale Produktpalette unter dem Motto „Boundless". Der L9Q TriChroma Laser TV und der C2 Ultra Dreifarben-Laser-Miniprojektor, die bereits im Ausland erhältlich sind, bringen Kino-ähnliches Erlebnis und großformatige Unterhaltung in die eigenen vier Wände. Der L9Q Laser TV, der in Zusammenarbeit mit der Opéra de Paris und Devialet entwickelt wurde, bietet ein erstklassiges Seherlebnis von 80 bis 200 Inch mit 5.000 ANSI-Lumen, einem Kontrastverhältnis von 5.000:1 und Zertifizierungen wie IMAX Enhanced und Dolby Vision, wodurch das Heimkino auf ein neues Niveau gehoben wird. Der C2 Ultra, entwickelt für Xbox, projiziert Bilder mit einer Größe von bis zu 300 Inch mit extrem geringer Latenz und lebendigen Farben für Gamer und Filmfans.

Hisense stellte außerdem den weltweit ersten integrierten Rollable Laser TV vor, eine kompakte Innovation, die Bildschirm und Motor vereint, wodurch Gehäuse und Vorab-Installationsbesichtigungen entfallen und sich das Gerät nahtlos in die Inneneinrichtung einfügt, wodurch die Ästhetik von innen heraus aufgewertet wird.

Durch die Erweiterung der Grenzen hinsichtlich Größe, Farbe, Form und Seherlebnis festigt Hisense seine Position als globaler Technologieführer und Lifestyle-Gestalter, treibt die Branche voran und eröffnet eine neue „Boundless" Ära der Bildschirmtechnologie.

Informationen zu Hisense

Das 1969 gegründete Unternehmen Hisense ist ein weltweit anerkannter Marktführer im Bereich Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik mit Niederlassungen in über 160 Ländern. Hisense ist auf die Bereitstellung von hochwertigen Multimedia-Produkten, Haushaltsgeräten sowie intelligenten IT-Lösungen spezialisiert. Laut Omdia liegt Hisense im Segment der Fernseher ab 100 Zoll (2023 – erstes Halbjahr 2025) weltweit auf Platz 1. Als offizieller Sponsor der FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft 2026™ setzt sich Hisense für globale Sportpartnerschaften ein, um ein weltweites Publikum anzusprechen.

