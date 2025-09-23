  • 23.09.2025, 18:23:02
  • /
  • OTS0187

Huawei und Branchenpioniere stellen über 30 globale Benchmark-Showcases für die digitale und intelligente Transformation im Bereich der Da

Shanghai (OTS) - 

Während der HUAWEI CONNECT 2025 präsentierten Huawei und Branchenpioniere über 30 globale Benchmark-Showcases für die digitale und intelligente Transformation im Bereich der Datenkommunikation und stellten dabei die neuesten Innovationen und bewährten Branchenpraktiken im Zeitalter der KI vor. Diese Präsentationen umfassen wichtige Sektoren wie Regierung, Bildung, Gesundheitswesen, Finanzen und Elektrizität.

Mit der zunehmenden Verbreitung von KI haben sich Netzwerke über reine Informationskanäle hinaus zu einem Rückgrat entwickelt, das die intelligente Modernisierung von Branchen vorantreibt. Die Veröffentlichung dieser Showcases spiegelt die innovativen Praktiken von Huawei bei der Unterstützung der digitalen und intelligenten Transformation in verschiedenen Branchen wider und demonstriert gleichzeitig die erfolgreiche Umsetzung innovativer Anwendungen.

Im Bildungsbereich beispielsweise setzt der globale Smart-Education-Showcase an der Shenzhen Welkin School neue Maßstäbe für das Kooperationsmodell „1+N", das eine hochwertige und gerechte Bildung fördert. Im Finanzbereich übernimmt der Showcase des Financial Intelligent Computing Center bei China Pacific Insurance eine Vorreiterrolle bei der Implementierung von Training und Inferenz großer Modelle und beschleunigt damit die digitale und intelligente Modernisierung von Finanzdienstleistungen. Der Smart-Campus-Netzwerk-Showcase im weltbekannten integrierten Resort-Reiseziel Resorts World Sentosa in Singapur verbessert das digitale Erlebnis für Besucher erheblich und setzt neue Maßstäbe bei der digitalen Transformation.

An der Einführungszeremonie nahmen Führungskräfte von Huawei und hochrangige Gäste teil, darunter Jason He, Vorsitzender der Abteilung für Marketing und Lösungsvertrieb im Bereich Unternehmensdatenkommunikation bei Huawei, Yury Yin, Leiter Marketing der Produktlinie Datenkommunikation bei Huawei, Alvin Tan, Bereichsleiter Informationstechnologie bei Resorts World Sentosa (Singapur), Gong Weidong, Direktor der Shenzhen Welkin School, und Wang Hui, Chefexperte für Intelligent Computing Cloud bei der China Pacific Insurance Group.

Über 30 Benchmark-Showcases, die dieses Mal vorgestellt wurden, wurden gemeinsam von Huawei und seinen Kunden entwickelt und spiegeln ihre gemeinsamen Erkundungen und praktischen Erfahrungen im Bereich der digitalen und intelligenten Transformation wider. Sie bieten reproduzierbare Erfolgsgeschichten für Branchenkollegen und ermöglichen es Huawei außerdem, Lösungen in realen Geschäftsszenarien weiter zu verfeinern und innovative Angebote mit breiterer Branchenanwendbarkeit zu entwickeln.

Diese globalen Benchmark-Showcases stehen Kunden aus aller Welt für Besichtigungen vor Ort offen und bieten einen Einblick aus erster Hand, wie KI tief in Netzwerke integriert ist, um die Effizienz zu steigern und das Benutzererlebnis zu verbessern.

Huawei wird auch in Zukunft gemeinsam mit weiteren Kunden und Partnern Innovationen vorantreiben und dabei Erkenntnisse aus globalen Benchmark-Präsentationen nutzen, um bewährte Verfahren zusammenzutragen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2777910/Announcing_global_benchmark_showcases_set_standards_industry_excellence.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/huawei-und-branchenpioniere-stellen-uber-30-globale-benchmark-showcases-fur-die-digitale-und-intelligente-transformation-im-bereich-der-datenkommunikation-vor-302564720.html

Rückfragen & Kontakt

Yanqing Zhao,
zhaoyanqing7@huawei.com

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | PRN

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright