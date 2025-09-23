FPÖ-Bors: „ÖVP-Minister ist mit seinem Abschiebetempo in 8.000 Jahren fertig“

Sankt Pölten (OTS) -

„Ach, Herr Hanger, es ist zwar entzückend, dass Sie für Ihren kraft- und ideenlosen ÖVP-Innenminister Karner in die Bresche springen, aber eine Abschiebung nach Syrien alle vier Wochen ist dürftig“, kommentiert FPÖ Niederösterreich Asyl- und Sicherheitssprecher Andreas Bors die saftlosen Aussagen von ÖVP-Hanger.

„Zudem kostet eine Abschiebung eines einzelnen Syrers mit Polizisten, Arzt, Dolmetscher, NGO-Vertreter usw. mehr als ein einwöchiger All-Inclusive-Urlaub für eine vierköpfige Familie“, stellt Bors klar.

„Schiebt Karner Syrer weiterhin in jenem Tempo ab, sind wir in rund 8.000 Jahren fertig“, so Bors weiter und schließt wie folgt: „Aber auch nur dann, wenn nicht weiterhin Tausende Syrer ins Land strömen würden – und von den Afghanen reden wir erst gar nicht. Eine harte, konsequente Abschiebepolitik wird es erst unter einer FPÖ-Regierung geben, Herr Hanger.“