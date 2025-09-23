ÖVP-Bernhuber: Doppel-Sieg für Österreichs Forstwirtschaft

Brüssel (OTS) -

Zwei zentrale Erfolge an nur einem Tag für die heimische Land- und Forstwirtschaft: Die heute beschlossene Verschiebung der EU-Entwaldungsverordnung und die klare Ablehnung des Forest Monitoring-Gesetzes bei der Ausschussabstimmung in den zuständigen EU-Parlamentsausschüssen. “Unsere monatelangen Bemühungen haben Wirkung gezeigt. Die Verschiebung der Entwaldungsverordnung ist ein wichtiger Schritt in Richtung einer dringend notwendigen Entlastung. Doch es darf nicht bei einer Verschiebung bleiben: Wir brauchen endlich auch eine inhaltliche Änderung dieser überbordenden und praxisfernen Vorgaben”, betont der niederösterreichische Europaabgeordnete Alexander Bernhuber.



Bürokratie-Bremse bei Entwaldungsverordnung gezogen

Die Umsetzung der EU-Entwaldungsverordnung wird um ein weiteres Jahr verschoben. Das ist eine Maßnahme, die vielen Betrieben kurzfristig Luft verschafft. Bernhuber: “Wir haben von Beginn an auf die massiven bürokratischen Belastungen hingewiesen. Eine reine Verschiebung ist nur ein erster Schritt. Jetzt muss die Kommission den Mut aufbringen, diese Verordnung inhaltlich zu überarbeiten und auf praktikable Beine zu stellen.”



Schluss mit Misstrauen: Forest Monitoring scheitert im Ausschuss

Parallel dazu haben die zuständigen Ausschüsse des EU-Parlaments heute das Forest Monitoring-Gesetz mit 80:46 Stimmen abgelehnt. Für Bernhuber ist das ein starkes Signal: “Die Ablehnung zeigt, dass wir mit unseren Argumenten durchgedrungen sind. Statt noch mehr Kontrolle und Berichtspflichten braucht es Vertrauen in die nachhaltige Bewirtschaftung unserer Wälder statt Misstrauen gegenüber unseren Forstwirten. Die Kommission muss das Forest Monitoring-Gesetz endgültig zurückziehen.”



ÖVP-Einsatz für unsere Waldbäuerinnen und Waldbauern wirkt

Für die heimische Forst- und Waldwirtschaft bedeutet der heutige Tag eine spürbare Entlastung. “Zwei Erfolge an einem Tag zeigen: Konsequenter Einsatz zahlt sich aus. Wir werden weiter mit Nachdruck für eine praxistaugliche und entbürokratisierte EU-Politik eintreten”, sagt Bernhuber abschließend. (Schluss)