  • 23.09.2025, 17:19:32
  • /
  • OTS0180

ÖVP-Bernhuber: Doppel-Sieg für Österreichs Forstwirtschaft

Entwaldungsverordnung verschoben, Forest Monitoring abgelehnt - Spürbare Entlastung für die Praxis

Brüssel (OTS) - 

Zwei zentrale Erfolge an nur einem Tag für die heimische Land- und Forstwirtschaft: Die heute beschlossene Verschiebung der EU-Entwaldungsverordnung und die klare Ablehnung des Forest Monitoring-Gesetzes bei der Ausschussabstimmung in den zuständigen EU-Parlamentsausschüssen. “Unsere monatelangen Bemühungen haben Wirkung gezeigt. Die Verschiebung der Entwaldungsverordnung ist ein wichtiger Schritt in Richtung einer dringend notwendigen Entlastung. Doch es darf nicht bei einer Verschiebung bleiben: Wir brauchen endlich auch eine inhaltliche Änderung dieser überbordenden und praxisfernen Vorgaben”, betont der niederösterreichische Europaabgeordnete Alexander Bernhuber.

Bürokratie-Bremse bei Entwaldungsverordnung gezogen

Die Umsetzung der EU-Entwaldungsverordnung wird um ein weiteres Jahr verschoben. Das ist eine Maßnahme, die vielen Betrieben kurzfristig Luft verschafft. Bernhuber: “Wir haben von Beginn an auf die massiven bürokratischen Belastungen hingewiesen. Eine reine Verschiebung ist nur ein erster Schritt. Jetzt muss die Kommission den Mut aufbringen, diese Verordnung inhaltlich zu überarbeiten und auf praktikable Beine zu stellen.”

Schluss mit Misstrauen: Forest Monitoring scheitert im Ausschuss

Parallel dazu haben die zuständigen Ausschüsse des EU-Parlaments heute das Forest Monitoring-Gesetz mit 80:46 Stimmen abgelehnt. Für Bernhuber ist das ein starkes Signal: “Die Ablehnung zeigt, dass wir mit unseren Argumenten durchgedrungen sind. Statt noch mehr Kontrolle und Berichtspflichten braucht es Vertrauen in die nachhaltige Bewirtschaftung unserer Wälder statt Misstrauen gegenüber unseren Forstwirten. Die Kommission muss das Forest Monitoring-Gesetz endgültig zurückziehen.”

ÖVP-Einsatz für unsere Waldbäuerinnen und Waldbauern wirkt

Für die heimische Forst- und Waldwirtschaft bedeutet der heutige Tag eine spürbare Entlastung. “Zwei Erfolge an einem Tag zeigen: Konsequenter Einsatz zahlt sich aus. Wir werden weiter mit Nachdruck für eine praxistaugliche und entbürokratisierte EU-Politik eintreten”, sagt Bernhuber abschließend. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt

EVP-Pressedienst
Wolfgang Tucek
Telefon: +32-484-121-431
E-Mail: wolfgang.tucek@ep.europa.eu

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | VPK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright