AVISO: Morgiger Ministerrat der Bundesregierung um 8.00 Uhr im Parlament

Wien (OTS) - 

Morgen, Mittwoch, 24. September 2025 tritt um 8.00 Uhr der Ministerrat im Hohen Haus zusammen. Im Anschluss findet wie üblich ein Pressefoyer statt.

Termin für Medien:

ca. 8.30 Uhr
PRESSEFOYER

Ort: Auditorium, Parlament, Dr. Karl-Renner-Ring 3, 1010 Wien (Einlass über den Haupteingang des Parlaments ab 8.00 Uhr)

Wie üblich wird das Bundeskanzleramt Bilder über seinen Fotoservice unter fotoservice.bundeskanzleramt.at anbieten sowie via Livestream unter www.bundeskanzleramt.gv.at/live übertragen.


HINWEISE ZUR MEDIENTEILNAHME

Es gelten die Zutrittsregeln des Parlaments. Medienschaffende ohne Dauerzutrittskarte für das österreichische Parlament benötigen für den Zutritt einen Lichtbildausweis. Um alle für Medienschaffende zur Verfügung gestellten Bereiche nutzen zu können, lösen Sie bitte im Demokratikum (Agora) einen Presse-Badge. Sie erhalten diesen gegen Vorlage eines gültigen Presseausweises bzw. eines Akkreditivs eines Medienunternehmens.

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS

