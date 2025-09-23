Österreichische Strombörse expandiert nach Frankreich und Belgien

Wien (OTS) -

Die Strombörse EXAA hat ihre Marktpräsenz durch die Einführung ihrer 10:15 Auktion in Frankreich und Belgien erfolgreich ausgebaut. Die erste Auktion fand heute, am 23. September 2025, statt und stieß auf große Resonanz, was die Bedeutung transparenter und zuverlässiger Handelsmöglichkeiten in ganz Europa unterstreicht.

Um einen reibungslosen Start zu unterstützen, profitieren die Teilnehmer in den ersten sechs Monaten von null Transaktionsgebühren.

Die Dynamik wird sich mit dem nächsten Meilenstein fortsetzen, der bereits in Vorbereitung ist: der 12:00-Marktkopplungsauktion, die die Niederlande, Belgien und Frankreich integrieren wird. Diese weitere Expansion wird noch mehr Handelsmöglichkeiten bieten und gleichzeitig zur Effizienz und Integration der europäischen Strommärkte beitragen.

Die starke Beteiligung an der heutigen ersten Auktion zeigt das Vertrauen der Marktteilnehmer in die Produkte der EXAA und bestätigt die Nachfrage nach innovativen, effizienten und zuverlässigen Handelslösungen. Wir sind bestrebt, unser Angebot weiter auszubauen und einen zusätzlichen Mehrwert für unsere Mitglieder zu schaffen.