Großhandelspreisindizes für Gas fallen auch im Oktober

Wien (OTS) -

Hier die aktuellen Werte im Überblick:

Strom

Monat

Der Strompreisindex auf Monatsbasis (ÖSPIMonat) steigt im Oktober 2025 gegenüber dem Vormonat um 13,6 %. Im Vergleich zum Oktober 2024 liegt der Index um 9,7% höher. Der Index liegt bei einem Wert von 99,44 EUR/MWh. Der Spitzenlastpreis liegt dabei um 15,8 % über dem Niveau des Grundlastpreises.

Quartal

Der Strompreisindex auf Quartalsbasis (ÖSPIQuartal) steigt im 4. Quartal 2025 gegenüber dem Vorquartal um 28,1 %. Im Vergleich zum 4. Quartal 2024 liegt der Index um 5,2 % höher. Der Index liegt bei einem Wert von 108,30EUR/MWh. Der Spitzenlastpreis liegt dabei um 24,0 % über dem Grundlastpreis.

Jahr

Der Strompreisindex auf Jahresbasis (ÖSPIJahr) sinkt im Oktober 2025 gegenüber dem Juli 2025 um 5,4 %. Im Vergleich zum Oktober 2024 liegt der Index um 1,5 % niedriger. Der Index liegt bei einem Wert von 93,98 EUR/MWh. Der Spitzenlastpreis liegt dabei um 6,8 % über dem Grundlastpreis.



Gas

Monat

Der Gaspreisindex auf Monatsbasis (ÖGPIMonat) fällt im Oktober 2025 gegenüber dem Vormonat um 3,6 %. Im Vergleich zum Oktober 2024 liegt der Index um 7,2 % niedriger. Der Index liegt bei einem Wert von 34,54 EUR/MWh.

Quartal

Der Gaspreisindex auf Quartalsbasis (ÖGPIQuartal) fällt im 4. Quartal 2025 gegenüber dem Vorquartal um 6,8 %. Im Vergleich zum 4. Quartal des Vorjahres 2024 liegt der Index um 8,3 % niedriger. Der Index liegt bei einem Wert von 36,36 EUR/MWh.

Saison

Der Gaspreisindex auf Saisonbasis (ÖGPISaison) fällt in der Wintersaison 25/26 gegenüber der Sommersaison 2025 um 17,2 %. Im Vergleich zur Heizsaison 24/25 liegt der Index um 2,5 % niedriger. Der Index liegt bei einem Wert von 38,13 EUR/MWh.

Jahr

Der Gaspreisindex auf Jahresbasis (ÖGPIJahr) fällt im Oktober 2025 gegenüber dem Juli 2025 um 12,4 %. Im Vergleich zum Jahreswert des Oktober 2024 liegt der Index um 5,2 % niedriger. Der Index liegt bei einem Wert von 36,67 EUR/MWh.

Die Entwicklungen der beiden Indizes als Grafiken sowie alle Informationen zur Methodik und zum Haftungsausschluss finden Sie hier.

Die Zeitreihen zu den neuen Indizes für Strom und Gas sind auf der Webseite der Österreichischen Energieagentur zum Download zu finden.