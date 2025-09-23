  • 23.09.2025, 15:58:02
  • /
  • OTS0166

Landesstraßen L 1152 und L 1191 im Stadtgebiet von Geras erneuert

Land Niederösterreich investierte 700.000 Euro

St. Pölten (OTS) - 

Im Stadtgebiet von Geras wurden die Landesstraße L 1152 – von der Kreuzung mit der B 4 in der Ortschaft Hötzelsdorf bis zur Kreuzung mit der L 1191 in der Ortschaft Dallein – sowie in weiterer Folge die Landesstraße L 1191 – von der Kreuzung mit der L 1152 bis zum Kreisverkehr an der Kreuzung der B 4 mit der L 1191 in der Ortschaft Goggitsch – saniert.

Die Arbeiten wurden unter Teil- bzw. Totalsperren der jeweiligen Baustellenbereiche von zahlreichen Bau- und Lieferfirmen sowie der Straßenmeisterei Geras durchgeführt. Die Gesamtkosten für beide Fahrbahnsanierungen belaufen sich auf rund 700.000 Euro und werden zur Gänze vom Land Niederösterreich getragen.

Aufgrund des Schadensbildes (Risse, Netzrisse, starke Verdrückungen sowie Spurrinnen) wurde als Sanierungsmaßnahme eine sogenannte mechanische Zementstabilisierung an beiden Landesstraßen durchgeführt. Abschließend wurde eine bituminöse Deckschicht aufgebracht. Die Sanierungslänge beträgt jeweils rund 1,9 Kilometer.

Nähere Informationen beim NÖ Straßendienst unter 0676/812-60141, Gerhard Fichtinger, und E-Mail gerhard.fichtinger@noel.gv.at

Rückfragen & Kontakt

Amt der NÖ Landesregierung, Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit
Mag. Ing. Johannes Seiter
Telefon: 02742/9005-12174
E-Mail: presse@noel.gv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NLK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright