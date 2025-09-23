Landesstraßen L 1152 und L 1191 im Stadtgebiet von Geras erneuert

St. Pölten (OTS) -

Im Stadtgebiet von Geras wurden die Landesstraße L 1152 – von der Kreuzung mit der B 4 in der Ortschaft Hötzelsdorf bis zur Kreuzung mit der L 1191 in der Ortschaft Dallein – sowie in weiterer Folge die Landesstraße L 1191 – von der Kreuzung mit der L 1152 bis zum Kreisverkehr an der Kreuzung der B 4 mit der L 1191 in der Ortschaft Goggitsch – saniert.

Die Arbeiten wurden unter Teil- bzw. Totalsperren der jeweiligen Baustellenbereiche von zahlreichen Bau- und Lieferfirmen sowie der Straßenmeisterei Geras durchgeführt. Die Gesamtkosten für beide Fahrbahnsanierungen belaufen sich auf rund 700.000 Euro und werden zur Gänze vom Land Niederösterreich getragen.

Aufgrund des Schadensbildes (Risse, Netzrisse, starke Verdrückungen sowie Spurrinnen) wurde als Sanierungsmaßnahme eine sogenannte mechanische Zementstabilisierung an beiden Landesstraßen durchgeführt. Abschließend wurde eine bituminöse Deckschicht aufgebracht. Die Sanierungslänge beträgt jeweils rund 1,9 Kilometer.

Nähere Informationen beim NÖ Straßendienst unter 0676/812-60141, Gerhard Fichtinger, und E-Mail gerhard.fichtinger@noel.gv.at