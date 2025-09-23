  • 23.09.2025, 15:14:32
  • /
  • OTS0153

WKÖ-Trefelik: „Überlegungen einer Verschiebung der Entwaldungsverordnung ist Gebot der Vernunft“

Bundessparte Handel begrüßt die Ankündigung von EU-Kommissarin Roswall, die Anwendung der Verordnung um ein weiteres Jahr verschieben zu wollen

Wien (OTS) - 

„Die Aussage der Kommissarin, die Anwendung der Entwaldungsverordnung um ein weiteres Jahr verschieben zu wollen, ist ein wichtiger Schritt und ein Gebot der Vernunft. Die mit Ende Dezember derzeit geforderten Dokumentations- und Nachweispflichten überfordern noch viele Handelsbetriebe“, begrüßt Rainer Trefelik, Obmann der Bundessparte Handel in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), die heute von Kommissarin Roswall getätigte Äußerung.

Gleichzeitig plädiert Trefelik aber dafür, die potenzielle weitere Zeit für umfassende Nachbesserungen zu nutzen. „Die ursprünglichen Pläne müssen vor allem abgespeckt werden. Es kann nicht sein, dass wir den europäischen Unternehmen immer mehr Auflagen aufbürden, während zum Beispiel asiatische Online-Plattformen keine dieser Vorgaben zu erfüllen haben. Wir brauchen einen fairen Handel für alle“, so Trefelik abschließend. (PWK387/DFS)

Rückfragen & Kontakt

Digital Media & Communication
Pressestelle
Wirtschaftskammer Österreich
T 0590 900 – 4462
dmc_pr@wko.at

https://www.wko.at/oe/news/start

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | PWK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright