WKÖ-Trefelik: „Überlegungen einer Verschiebung der Entwaldungsverordnung ist Gebot der Vernunft“

Wien (OTS) -

„Die Aussage der Kommissarin, die Anwendung der Entwaldungsverordnung um ein weiteres Jahr verschieben zu wollen, ist ein wichtiger Schritt und ein Gebot der Vernunft. Die mit Ende Dezember derzeit geforderten Dokumentations- und Nachweispflichten überfordern noch viele Handelsbetriebe“, begrüßt Rainer Trefelik, Obmann der Bundessparte Handel in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), die heute von Kommissarin Roswall getätigte Äußerung.

Gleichzeitig plädiert Trefelik aber dafür, die potenzielle weitere Zeit für umfassende Nachbesserungen zu nutzen. „Die ursprünglichen Pläne müssen vor allem abgespeckt werden. Es kann nicht sein, dass wir den europäischen Unternehmen immer mehr Auflagen aufbürden, während zum Beispiel asiatische Online-Plattformen keine dieser Vorgaben zu erfüllen haben. Wir brauchen einen fairen Handel für alle“, so Trefelik abschließend. (PWK387/DFS)