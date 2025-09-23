  • 23.09.2025, 14:56:32
  • /
  • OTS0146

Maurer/Grüne: Österreichs Schulen im Krisenmodus – Lehrkräfte überlastet, Schüler ohne psychologische Unterstützung

Regierung muss endlich liefern, was sie ständig verspricht

Wien (OTS) - 

Die aktuelle Lehrerumfrage bei den „Mental Health Days“ bestätigt, was Sigi Maurer, Bildungssprecherin und stv. Klubobfrau der Grünen, seit Langem kritisiert: „Unsere Schulen stehen vor riesigen Herausforderungen. Lehrkräfte arbeiten am Limit, Kinder und Jugendliche werden mit psychischen Problemen alleine gelassen, weil es keine ausreichende psychologische Betreuung gibt.“

Maurer verweist auf die Ankündigungen der Bundesregierung: „Herr Minister Wiederkehr preist massive Verbesserungen an allen Ecken und Enden an – doch in Wirklichkeit werden nur Bruchteile umgesetzt. Von den versprochenen Aufstockungen bei Psycholog:innen und Sozialarbeiter:innen etwa profitieren die Schulen kaum. Eine Sozialarbeiterin betreut 13.000 Jugendliche, eine Schulpsychologin 6.200 Kinder – das ist meilenweit entfernt von dem, was nötig wäre.“

Außerdem sehen die Grünen die Lehrerinnen und Lehrer in einer prekären Lage: „Zunehmende Überstunden, fachfremder Unterricht und permanenter Zeitdruck sind die Regel. Administrative Entlastung wird gekürzt anstatt ausgebaut, obwohl sie dringend gebraucht wird. Damit wird das Lehrpersonal im Dauerstress verheizt, und das spürt jede Schülerin, jeder Schüler.“

Maurer betont: „Lehrkräfte und Schüler:innen sind eine Einheit. Wer Lehrerinnen nicht unterstützt, kann auch die Kinder nicht schützen. Wir brauchen verbindliche Präventionsangebote für echte Entlastung an den Schulen. Außerdem braucht es für jeden Schulstandort eine Schulsozialarbeitsstelle.“

Abschließend fordert sie die Bundesregierung auf: „Hören Sie auf mit Ankündigungen ohne Substanz. Setzen Sie um, was Sie versprechen. Unsere Kinder, ihre Eltern und das engagierte Schulpersonal haben ehrliches Handeln verdient – nur das Erreichte zählt.“

Rückfragen & Kontakt

Grüner Klub im Parlament
Telefon: 01-40110-6697
E-Mail: presse@gruene.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FMB

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright