Maurer/Grüne: Österreichs Schulen im Krisenmodus – Lehrkräfte überlastet, Schüler ohne psychologische Unterstützung

Wien (OTS) -

Die aktuelle Lehrerumfrage bei den „Mental Health Days“ bestätigt, was Sigi Maurer, Bildungssprecherin und stv. Klubobfrau der Grünen, seit Langem kritisiert: „Unsere Schulen stehen vor riesigen Herausforderungen. Lehrkräfte arbeiten am Limit, Kinder und Jugendliche werden mit psychischen Problemen alleine gelassen, weil es keine ausreichende psychologische Betreuung gibt.“

Maurer verweist auf die Ankündigungen der Bundesregierung: „Herr Minister Wiederkehr preist massive Verbesserungen an allen Ecken und Enden an – doch in Wirklichkeit werden nur Bruchteile umgesetzt. Von den versprochenen Aufstockungen bei Psycholog:innen und Sozialarbeiter:innen etwa profitieren die Schulen kaum. Eine Sozialarbeiterin betreut 13.000 Jugendliche, eine Schulpsychologin 6.200 Kinder – das ist meilenweit entfernt von dem, was nötig wäre.“

Außerdem sehen die Grünen die Lehrerinnen und Lehrer in einer prekären Lage: „Zunehmende Überstunden, fachfremder Unterricht und permanenter Zeitdruck sind die Regel. Administrative Entlastung wird gekürzt anstatt ausgebaut, obwohl sie dringend gebraucht wird. Damit wird das Lehrpersonal im Dauerstress verheizt, und das spürt jede Schülerin, jeder Schüler.“

Maurer betont: „Lehrkräfte und Schüler:innen sind eine Einheit. Wer Lehrerinnen nicht unterstützt, kann auch die Kinder nicht schützen. Wir brauchen verbindliche Präventionsangebote für echte Entlastung an den Schulen. Außerdem braucht es für jeden Schulstandort eine Schulsozialarbeitsstelle.“

Abschließend fordert sie die Bundesregierung auf: „Hören Sie auf mit Ankündigungen ohne Substanz. Setzen Sie um, was Sie versprechen. Unsere Kinder, ihre Eltern und das engagierte Schulpersonal haben ehrliches Handeln verdient – nur das Erreichte zählt.“