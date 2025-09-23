Ortsdurchfahrt von Geras im Zuge der Landesstraßen L 40b und B 30 neugestaltet

St. Pölten (OTS) -

Im Stadtgebiet von Geras wurden kürzlich die Arbeiten an den Landesstraßen L 40b und B 30 offiziell abgeschlossen. Nachdem die Landesstraßen L 40b und B 30 in der Ortsdurchfahrt von Geras aufgrund von Fahrbahnschäden (Verformungen, Ausmagerungen) nicht mehr den heutigen Verkehrserfordernissen entsprachen, haben sich der NÖ Straßendienst und die Stadtgemeinde Geras entschlossen, diese Straßenabschnitte zu sanieren bzw. neu zu gestalten. Die Arbeiten wurden durch die Straßenmeisterei Geras gemeinsam mit Bau- und Lieferfirmen der Region unter Sperre ausgeführt. Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf rund 375.000 Euro, wobei etwa 230.000 Euro vom Land Niederösterreich und circa 145.000 Euro von der Stadtgemeinde Geras getragen wurden.

Auf der Landesstraße L 40b wurde einerseits ab der Kreuzung mit der B 30 auf einer Länge von rund 340 Metern nach den Fräsarbeiten ein neuer Straßenbelag aufgebracht, und andererseits wurde die Fahrbahnbreite der L 40b entsprechend dem heutigen Verkehrsstandard und den örtlichen Verhältnissen auf bis zu sechs Meter ausgeweitet. Die teilweise einseitig der Landesstraße verlaufenden schmalen Gehsteige wurden entfernt, und ein neuer ausreichend breiter Gehsteig an der Ostseite der Landesstraße neu hergestellt. In Fortführung des Gehsteigs an der Landesstraße L 40b wurde an der Südseite der Landesstraße B 30 auf einer Länge von rund 140 Metern bis zur Kreuzung mit der Hufnagelstraße ebenfalls ein Gehsteig neu angelegt. Die attraktive Grünraumgestaltung sorgt nun im Zentrum für ein harmonisches Erscheinungsbild. Die Entwässerungseinrichtungen (Straßeneinläufe) sowie die Zu- und Einfahrten wurden den neuen Gegebenheiten angepasst.

