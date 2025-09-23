NEOS Wien / Aufholjagd in der Bildung gestartet – Bund und Land ziehen an einem Strang

Wien (OTS) -

Wir NEOS stehen dafür, Reformen mutig voranzutreiben. Erst recht, wenn es um das Thema Bildung geht, wo wir immer an der Umsetzung unserer gemeinsamen Visionen und Ziele arbeiten. In Wien machen wir das seit Jahren - gerade im Bildungsbereich. Und mit Christoph Wiederkehr und NEOS in der Bundesregierung starten wir die österreichweite Aufholjagd in der Bildung, um alle Kinder auf ein selbstbestimmtes, erfolgreiches Leben vorzubereiten.



Der nun enge Schulterschluss zwischen Bund und Land Wien ermöglicht es, lang geforderte Reformen in der Bildung umzusetzen und dafür zu sorgen, dass Chancengerechtigkeit in Wien nicht nur eine Floskel bleibt, sondern aktiv gelebt wird. Etwa beispielsweise mit gezielter Deutschförderung, mit dem Chancenbonus, mit der verpflichtenden Sommerschule, mit Elternarbeit, die jetzt verbindlich wird, oder mit dem eigenen Schulfach Demokratie



NEOS Wien Klubobfrau Selma Arapović: „Die Achse Wien-Bund funktioniert bei den Bildungsvorhaben hervorragend. Wir sind uns der Verantwortung bewusst, die wir als Teil der Stadtregierung tragen, sorgen für Chancengerechtigkeit für Kinder und Jugendliche. Sprache ist dabei Schlüssel für eine erfolgreiche Bildungslaufbahn – und für Integration. Deshalb setzen wir auf nachhaltige Maßnahmen und sorgen für mehr Sprachförderung, Chancengerechtigkeit und mehr Verbindlichkeit. Genau das wünschen wir uns auch von Bundesministerin Plakolm: bei den Deutschkursen für Erwachsene Qualität und Verlässlichkeit sicherzustellen, damit der Zugang zum Arbeitsmarkt wirklich gelingt.“



NEOS Wien Bildungssprecherin Dolores Bakos: "Jahrelang haben wir uns unermüdlich für diese gemeinsame Kraftanstrengung eingesetzt. Mit NEOS in der Regierung – im Bund und in Wien – ist sichergestellt, dass die Aufholjagd in der Bildung keine Floskel bleibt. Denn nur wenn Bund und Land im Bildungsbereich zusammen- und nicht gegeneinander arbeiten, kann eines sichergestellt werden: Dass Chancen nicht vom Zufall abhängen, sondern für alle Kinder gleichermaßen offenstehen.“





Ein kleiner Auszug der Maßnahmen, von denen insbesondere Wien profitiert: