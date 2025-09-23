  • 23.09.2025, 14:30:02
  • /
  • OTS0140

Lopatka: Bernhuber ist starke Stimme für Europas Landwirtschaft

ÖVP-Delegationsleiter im Europaparlament gratuliert dem neuen Präsidenten des Europäischen Bauernbundes (EPP Farmers)

Brüssel (OTS) - 

„Alexander Bernhuber ist eine starke Stimme für Europas Bäuerinnen und Bauern und wird künftig noch hörbarer und wirksamer für deren Anliegen auf europäischer Ebene auftreten. Das ist in unser aller Interesse, weil eine gut funktionierende Landwirtschaft und eine zuverlässige Lebensmittelversorgung mit qualitativ hochwertigen und möglichst regionalen Produkten eine gesunde Basis für die gesamte Gesellschaft sind. Und dafür setzt sich Bernhuber seit jeher konsequent ein, sagt Reinhold Lopatka, ÖVP-Delegationsleiter im Europaparlament, nach der heutigen Wahl von Bernhuber, Agrarsprecher der ÖVP im Europaparlament, zum neuen Präsidenten des Europäischen Bauernbundes (EPP Farmers).

„Bernhuber hat diese neue Teilorganisation der Europäischen Volkspartei mitbegründet und binnen weniger Monate breit aufgestellt. Große Anerkennung zu dieser Leistung und herzliche Gratulation zu seiner Wahl zum Präsidenten. Bei ihm ist die Vertretung unserer Bäuerinnen und Bauern in Österreich und Europa in guten Händen“, schließt Lopatka. Neben Sophia Kircher ist Alexander Bernhuber damit das zweite Mitglied der ÖVP-Delegation im Europaparlament, das eine führende Aufgabe innerhalb der Europäischen Volkspartei übernommen hat. Kircher ist seit Juli Präsidentin der Jungen Europäischen Volkspartei (YEPP).

Rückfragen & Kontakt

Wolfgang Tucek
EVP-Pressedienst
Tel.: +32-484-121-431
wolfgang.tucek@ep.europa.eu

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NVP

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright