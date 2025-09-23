Lopatka: Bernhuber ist starke Stimme für Europas Landwirtschaft

Brüssel (OTS) -

„Alexander Bernhuber ist eine starke Stimme für Europas Bäuerinnen und Bauern und wird künftig noch hörbarer und wirksamer für deren Anliegen auf europäischer Ebene auftreten. Das ist in unser aller Interesse, weil eine gut funktionierende Landwirtschaft und eine zuverlässige Lebensmittelversorgung mit qualitativ hochwertigen und möglichst regionalen Produkten eine gesunde Basis für die gesamte Gesellschaft sind. Und dafür setzt sich Bernhuber seit jeher konsequent ein“, sagt Reinhold Lopatka, ÖVP-Delegationsleiter im Europaparlament, nach der heutigen Wahl von Bernhuber, Agrarsprecher der ÖVP im Europaparlament, zum neuen Präsidenten des Europäischen Bauernbundes (EPP Farmers).

„Bernhuber hat diese neue Teilorganisation der Europäischen Volkspartei mitbegründet und binnen weniger Monate breit aufgestellt. Große Anerkennung zu dieser Leistung und herzliche Gratulation zu seiner Wahl zum Präsidenten. Bei ihm ist die Vertretung unserer Bäuerinnen und Bauern in Österreich und Europa in guten Händen“, schließt Lopatka. Neben Sophia Kircher ist Alexander Bernhuber damit das zweite Mitglied der ÖVP-Delegation im Europaparlament, das eine führende Aufgabe innerhalb der Europäischen Volkspartei übernommen hat. Kircher ist seit Juli Präsidentin der Jungen Europäischen Volkspartei (YEPP).