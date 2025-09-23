Volkspartei Niederösterreich gratuliert Alexander Bernhuber zur Wahl zum Präsidenten von EPP for Farmers

St. Pölten (OTS) -

„Dass ein Niederösterreicher diese verantwortungsvolle Funktion übernimmt, zeigt, wie stark unser Bundesland die Anliegen der Bäuerinnen und Bauern auch auf europäischer Ebene einbringt. Wir sind stolz, dass Alexander Bernhuber nun die Spitze von EPP for Farmers anführt und damit entscheidend zu einer zukunftsorientierten Landwirtschaft beiträgt – im Sinne der besten Zukunft unserer Kinder“, betont Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner

„Die Volkspartei Niederösterreich gratuliert Alexander Bernhuber sehr herzlich zu seiner Wahl zum Präsidenten von EPP for Farmers. Dieses Amt ist nicht nur eine bedeutende persönliche Anerkennung, sondern zugleich ein klares Signal für das wachsende Gewicht Niederösterreichs in Europa. Mit seiner praktischen Herangehensweise und der Erfahrung als Abgeordneter im Europäischen Parlament vereint er Heimatverbundenheit mit internationalem Weitblick“, führt Volkspartei Niederösterreich Landesgeschäftsführer Matthias Zauner aus.