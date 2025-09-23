Bauernbund gratuliert Alexander Bernhuber zur Wahl zum Präsidenten des Europäischen Bauernbundes

Wien (OTS) -

Es ist ein bedeutender Tag für die österreichische und europäische Landwirtschaft. Der neu gegründete Europäische Bauernbund, eine Teilorganisation der Europäischen Volkspartei (EVP), hat bei seiner ersten Generalversammlung in Brüssel den EU-Abgeordneten Alexander Bernhuber mit 100 Prozent der Stimmen zu seinem ersten Präsidenten gewählt. Damit übernimmt ein österreichischer Bauernbündler die führende Rolle in einer Organisation, die künftig die Anliegen der Bäuerinnen und Bauern innerhalb der Europäischen Volkspartei bündelt und mit einer klaren Stimme in Brüssel vertritt.

Schlagkraft der europäischen Landwirtschaft wächst

Die Wahl von Alexander Bernhuber zum ehrenamtlichen Präsidenten des Europäischen Bauernbundes ist ein starkes Signal für die Zukunft der europäischen Landwirtschaft. Der Präsident des Österreichischen Bauernbundes, Abg.z.NR DI Georg Strasser, dazu: „Ich gratuliere Alex Bernhuber herzlich zu seiner Wahl zum Präsidenten des Europäischen Bauernbundes. Alex ist seit vielen Jahren unsere starke Stimme in Brüssel und ein Garant dafür, dass bäuerliche Anliegen vom Gemeindeamt bis ins Europäische Parlament Gehör finden. Er hat eindrucksvoll bewiesen, dass er die Interessen unserer Landwirtschaft mit Durchschlagskraft und Überzeugung vertritt. Mit ihm an der Spitze gewinnt der Europäische Bauernbund einen Präsidenten, der bestens vernetzt ist, Brücken baut und es möglich macht, dass die Bäuerinnen und Bauern Europas ihre Stimmen bündeln. Damit wächst die Schlagkraft unserer Landwirtschaft in Europa. Gemeinsam können wir die großen Herausforderungen anpacken und eine starke Zukunft für bäuerliche Betriebe sichern.“

Starkes Signal für eine neue Generation in der Agrarpolitik

Auch Bauernbund-Direktorin Mag. Corinna Weisl gratuliert: „Alexander Bernhuber ist ein Vertreter einer neuen Generation in der Agrarpolitik. Er verbindet Bodenständigkeit mit internationaler Erfahrung und bringt die Anliegen der heimischen Landwirtschaft mit Nachdruck nach Brüssel. Seine Wahl zum Präsidenten des Europäischen Bauernbundes ist ein starkes Signal für die Zukunft der jungen Bäuerinnen und Bauern und ein Gewinn für die gesamte europäische Landwirtschaft.“

Unterstützung aus Österreich in Brüssel

Als Delegierte bei der Generalversammlung in Brüssel haben Abg.z.NR Carina Reiter und Abg.z.NR Josef Hechenberger die Wahl von Bernhuber vor Ort unterstützt.

Reiter erklärt: „Ich gratuliere Alex Bernhuber herzlich zur Wahl zum Präsidenten des Europäischen Bauernbundes. Wir kennen uns schon lange und arbeiten seit vielen Jahren Seite an Seite. Alex hat den internationalen Austausch immer gesucht und gefördert, genau diese Qualitäten zeichnen ihn aus. Er ist auf europäischer Ebene bestens vernetzt und weiß, wie wichtig es ist, geeint mit einer starken Stimme aufzutreten. Nur wenn wir länderübergreifend Allianzen schmieden, können wir Verbesserungen für die Bäuerinnen und Bauern in der gesamten EU erreichen. Seine Wahl ist daher ein starkes Signal für die Zukunft.“

Hechenberger betont: „Auch ich gratuliere Alex Bernhuber herzlich zur Wahl zum Präsidenten des Europäischen Bauernbundes. Österreich ist zwar ein kleines Land, aber unsere Landwirtschaft hat große Bedeutung. Sie sichert die Versorgung, erhält die Kulturlandschaft und stärkt die Regionen. Viele Entscheidungen, die unsere Bäuerinnen und Bauern betreffen, werden in Brüssel getroffen. Umso wichtiger ist es, dass Österreich dort mit einer starken Stimme vertreten ist. Dafür sorgt Präsident Alex Bernhuber. Der Europäische Bauernbund bündelt die Anliegen der bäuerlichen Familien und bringt sie geschlossen in die europäischen Entscheidungen ein.“

Österreichische Handschrift in Europa

Strasser betont die Bedeutung dieser Wahl für Österreich: „Dass ein Österreicher diese Verantwortung übernimmt, zeigt die hohe Wertschätzung für die österreichische Landwirtschaft und unsere starke Interessensvertretung. Als praktizierender Landwirt weiß Alex, was es heißt, anzupacken. Gemeinsam können wir die großen Herausforderungen wie Entbürokratisierung, faire Wettbewerbsbedingungen, mehr Transparenz und die Zukunft junger Landwirtinnen und Landwirte noch besser gestalten.“

Europäischer Bauernbund als neues Netzwerk in der EVP

Der Europäische Bauernbund („EPP Farmers“) ist seit Juli 2025 offiziell in Belgien registriert und als Teilorganisation in die EVP eingebunden. Es haben sich bereits Vertreter aus mehr als 20 Staaten angeschlossen, von Frankreich bis Rumänien. Neben Präsident Bernhuber wurden zehn Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten sowie ein Kassier gewählt. Die neue Organisation versteht sich als Netzwerk für Austausch, gemeinsame Positionen und die Entwicklung agrarpolitischer Zukunftsstrategien.