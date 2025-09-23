- 23.09.2025, 14:18:02
Steinegger zu Verschiebung der EU-Entwaldungsverordnung: Aussetzen ist gut - Aufheben besser
“Brüssel hat unsere Forderungen gehört. Jetzt ist das Problem an der Wurzel anzugehen“, unterstreicht Landwirtschaftskammer-Präsident Andreas Steinegger
Zwtl.: Eingeständnis: Gut gemeint, schlecht gemacht
Die heute von der EU-Kommission vorgeschlagene abermalige Verschiebung des Bürokratiemonsters EU-Entwaldungsverordnung schafft ein erstes Aufatmen in der heimischen Land- und Forstwirtschaft. “Brüssel hat unsere klaren Forderungen gehört. Jetzt ist das Problem an der Wurzel anzugehen“, betont Landwirtschaftskammer-Präsident Andreas Steinegger zum gut gemeinten, aber sehr schlecht gemachten Gesetz. Und weiter: “Die Verschiebung ist auch ein weiteres Eingeständnis der EU-Kommission, dass die Verordnung in der jetzigen Form praxisuntauglich ist und die Wettbewerbsfähigkeit der Land- und Forstwirtschaft sowie der gesamten Wirtschaft erheblich schwächt.“
Zwtl.: An der Wurzel angehen, ohne oberflächliche Kosmetik
Steinegger fordert daher das Problem an der Wurzel anzugehen, ohne kosmetische Korrekturen: “Die EU-Entwaldungsverordnung muss radikal vereinfacht werden - noch besser ist - sie gänzlich aufzuheben“. Jedenfalls erwartet der Kammerpräsident entsprechende Vorschläge von Brüssel. (Schluss)
