SALESIANER Gruppe startet neue Dienstleistung für Feuerwehren und blickt auf erfolgreiche RETTER Messe zurück

Wien (OTS) -

Die SALESIANER Gruppe hat auf der diesjährigen RETTER Messe in Wels ihre neue Dienstleistung für Einsatzorganisationen vorgestellt. Im Fokus stehen dabei im ersten Schritt die österreichischen Feuerwehren.

Mit zwei erfolgreichen Fachtagen und einem Publikumstag war die Messe wie auch schon im vergangenen Jahr bestens besucht. Zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter von Berufs- und freiwilligen Feuerwehren besuchten den SALESIANER Messestand und informierten sich über das neue Serviceangebot. Gleichzeitig nutzte die SALESIANER Gruppe die Gelegenheit, sich erstmals als aktives Fördermitglied des Österreichischen Bundesfeuerwehrverbands (ÖBFV) zu präsentieren.

„Die Retter-Messe war für uns ein voller Erfolg. Besonders wertvoll sind die zahlreichen Fachgespräche sowohl mit Vertreterinnen und Vertretern der Berufsfeuerwehren als auch mit den Angehörigen der freiwilligen Feuerwehren zu bewerten. Für uns als SALESIANER Gruppe ist es etwas Besonders, als einziges Wäschereiunternehmen in Österreich an mehreren Standorten diesen Wäscheservice anbieten zu können. Damit versorgen wir regionale Feuerwehrorganisationen mit einwandfrei aufbereiteter Einsatzbekleidung. Ein entscheidender Aspekt bei der Versorgung von Einsatzorganisationen ist unser österreichweites Betriebsnetzwerk! Wir gewährleisten, dass Einsatzbekleidung an spezialisierten Standorten von qualifiziertem Personal gewaschen und aufbereitet wird. Normkonform und gänzlich getrennt von Textilien anderer Geschäftsbereiche. Das ist in Österreich einzigartig und unterstreicht einmal mehr die Stellung SALESIANERS als systemrelevantes Industrieunternehmen“, erklärt Michael Celeric, Head of Sales der SALESIANER Gruppe.

Die neue Dienstleistung umfasst die fachgerechte Aufbereitung von Einsatzbekleidung aller Marken, einen Abhol- und Bringservice, optionale Sichtprüfungen nach jedem Waschgang sowie die transparente Nachverfolgung der Waschzyklen über ein Webportal. Durch regelmäßige Imprägnierungen wird die Lebensdauer der Bekleidung nachhaltig verlängert.

Die SALESIANER Gruppe wird die angebotenen Dienstleistungen ausschließlich von österreichischen Standorten aus erbringen. Damit unterstreicht der österreichische Marktführer im Textilmanagement die regionale Nähe und Bindung – ein Aspekt, der sowohl für SALESIANER als auch für die Einsatzorganisationen von großer Bedeutung ist.

Mit diesem maßgeschneiderten Angebot unterstützt SALESIANER die österreichischen Einsatzorganisationen dabei, ihre Ausrüstung nachhaltig, sicher und effizient im Einsatz zu halten.

Über die SALESIANER Gruppe

SALESIANER ist ein österreichisches Familienunternehmen mit über 100 Jahren Erfahrung im Bereich Miettextilien und Textilservice. Das Unternehmen ist Marktführer in Österreich sowie in Zentral-, Süd- und Osteuropa und betreibt Niederlassungen in 11 Ländern. Der Fokus liegt auf bester Qualität, Hygiene, Nachhaltigkeit und hoher Versorgungssicherheit.