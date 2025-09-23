  • 23.09.2025, 14:00:03
  • /
  • OTS0129

AVISO: Mo, 29. September, 12:00 Uhr: Pressekonferenz - Grobtrasse Netzraum Kärnten

Netzraum Kärnten ist ein Kooperationsprojekt von Austrian Power Grid (APG) und Kärnten Netz (KNG-Kärnten Netz). Es sieht den Lückenschluss der 380-kV-Verbindung zwischen Lienz in O

DIESE AUSSENDUNG WURDE KORRIGIERT
NEUFASSUNG IN AUSSENDUNG OTS_20250923_OTS0139

Medientermin Netzraum Kärnten
Wien (OTS) - 

APG und Kärnten Netz laden die Medienvertreter:innen herzlich zur Pressekonferenz „Grobtrasse der neuen 380-kv-Leitung inklusive 110-kv-Mitführungen“ ein.


Datum:

29. September 2025, 12:00 Uhr


Ort:

voco® Villach, Europaplatz 1-2, A-9500 Villach


Gesprächspartner:

· Christian Bellina, Teamleiter Genehmigung APG

· Wolfgang Hafner, Projektleiter APG

· Eva Tatschl-Unterberger, Geschäftsführerin der Kärnten Netz


Im Anschluss an das Pressegespräch gibt es die Möglichkeit für Interviews bzw. Einzelgespräche.


Anmeldung:

Medienvertreter:innen sind herzlich zu diesem Termin eingeladen. Anmeldung bitte unter wolfgang.groeger@apg.at

Rückfragen & Kontakt

APG - Austrian Power Grid
Mag. Wolfgang Gröger, MAS
Telefon: +43 664 883 42824
E-Mail: wolfgang.groeger@apg.at
Website: https://www.apg.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | APG

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright