AVISO: Mo, 29. September, 12:00 Uhr: Pressekonferenz - Grobtrasse Netzraum Kärnten
Netzraum Kärnten ist ein Kooperationsprojekt von Austrian Power Grid (APG) und Kärnten Netz (KNG-Kärnten Netz). Es sieht den Lückenschluss der 380-kV-Verbindung zwischen Lienz in O
APG und Kärnten Netz laden die Medienvertreter:innen herzlich zur Pressekonferenz „Grobtrasse der neuen 380-kv-Leitung inklusive 110-kv-Mitführungen“ ein.
Datum:
29. September 2025, 12:00 Uhr
Ort:
voco® Villach, Europaplatz 1-2, A-9500 Villach
Gesprächspartner:
· Christian Bellina, Teamleiter Genehmigung APG
· Wolfgang Hafner, Projektleiter APG
· Eva Tatschl-Unterberger, Geschäftsführerin der Kärnten Netz
Im Anschluss an das Pressegespräch gibt es die Möglichkeit für Interviews bzw. Einzelgespräche.
Anmeldung:
Medienvertreter:innen sind herzlich zu diesem Termin eingeladen. Anmeldung bitte unter wolfgang.groeger@apg.at
