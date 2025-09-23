Marchetti: „Gratulation an Alexander Bernhuber zur Wahl als Präsident der EPP Farmers“

Wien (OTS) -

„Im Namen der Volkspartei gratuliere ich Alexander Bernhuber sehr herzlich zur Wahl als Präsident der EPP Farmers. Zusammenarbeit ist die richtige Antwort in herausfordernden Zeiten. Europas Landwirtschaft sichert die Versorgung der europäischen Bevölkerung mit qualitativ hochwertigen Lebensmitteln, die regional nach höchsten Standards produziert werden. Umso wichtiger ist es, dass sie mit dem von EU-Abgeordnetem Alexander Bernhuber und NÖ-Bauernbunddirektor Paul Nemecek initiierten Zusammenschluss zum Europäischen Bauernbund in der Europäischen Volkspartei nun eine starke Stimme erhält, die entschlossen ihre Interessen vertritt. Mit seiner jahrelangen, erfolgreichen Arbeit für Europas und Österreichs Bäuerinnen und Bauern sowie seinem leidenschaftlichen Engagement für die Gründung der Initiative hat Alexander Bernhuber bewiesen, dass er der Richtige für die verantwortungsvolle Aufgabe als Präsident ist. Ich wünsche ihm alles Gute und bin mir sicher, dass die Interessen von Europas Landwirtschaft bei ihm in den besten Händen sind“, so der Generalsekretär der Volkspartei, Nico Marchetti.