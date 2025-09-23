Bauernbund: Totschnigs Einsatz bringt Verschiebung der Entwaldungsverordnung

Wien (OTS) -

Der unermüdliche Einsatz von Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig auf EU-Ebene hat sich bezahlt gemacht: Die EU-Kommission hat angekündigt, die Anwendung der Entwaldungsverordnung (EUDR) um ein weiteres Jahr zu verschieben. Der Österreichische Bauernbund sieht das als wichtigen Etappensieg und dankt dem Minister für seine klare Linie und Durchsetzungskraft.

Zeit für eine grundlegende Überarbeitung

“Norbert Totschnig hat durch Allianzen mit seinen europäischen Amtskollegen erreicht, dass wir eine Atempause bekommen haben. Das ist ein Erfolg für Österreichs Bäuerinnen & Bauern. Jetzt müssen wir diese Zeit nutzen, um die Entwaldungsverordnung grundlegend zu überarbeiten. Österreich hat keine Entwaldung, unsere Waldbäuerinnen & Waldbauern wirtschaften seit Generationen im Einklang mit strengsten Forstgesetzen. Deshalb darf unser Land nicht mit zusätzlicher Bürokratie bestraft werden”, betont Bauernbund-Präsident Abg.z.NR DI Georg Strasser.

EUDR belastet heimische Betriebe ohne Mehrwert

Die EUDR verpflichtet Unternehmen, für Produkte wie Holz, Kaffee, Kakao, Soja, Rinder und deren Erzeugnisse eine vollständige Rückverfolgbarkeit und Entwaldungsfreiheit nachzuweisen. Gerade für Österreich, wo kein Entwaldungsrisiko besteht und seit Jahren ein tägliches Waldwachstum verzeichnet wird, ist diese Regelung mit unverhältnismäßigem Aufwand verbunden.

Praxistaugliche Regeln statt Bürokratie

“Jetzt ist der Moment gekommen, um dieses Gesetz grundlegend zu überarbeiten. Österreich darf nicht für Probleme verantwortlich gemacht werden, die es hier gar nicht gibt. Unsere bäuerlichen Familienbetriebe brauchen keine zusätzlichen Auflagen aus Brüssel, sondern faire Rahmenbedingungen. Nur so können wir Versorgungssicherheit garantieren und im internationalen Wettbewerb bestehen”, so Strasser abschließend.