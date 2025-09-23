ERSTE Stiftung: Boris Marte legt CEO-Mandat zurück

Wien (OTS) -

In der gestrigen Aufsichtsratssitzung der ERSTE-Stiftung hat Boris Marte angeboten, sein Mandat als CEO der Stiftung ein Jahr vor Ablauf seiner Funktionsperiode zur Verfügung zu stellen. Der Aufsichtsrat hat dieses Angebot angenommen. Marte, der die Stiftung mitbegründet hat und diese über 10 Jahre als CEO leitete, erklärte seine Entscheidung mit persönlichen Gründen. Er wird der Stiftung weiterhin mit seinem Wissen und seiner langjährigen Erfahrung als Berater zur Verfügung stehen.

Der Aufsichtsrat dankte Marte für seine strategische Aufbauarbeit und die Positionierung der Stiftung ebenso wie für die Entwicklung und Implementierung zahlreicher Projekte und Partnerschaften, die zu nachhaltigen Lösungen für gesellschaftliche Herausforderungen geworden sind.

Für Andreas Treichl, den Aufsichtsratsvorsitzenden der ERSTE Stiftung, ist die erfolgreiche Entwicklung der Stiftung eng mit der Person von Boris Marte verbunden. „Zahlreiche Initiativen und Institutionen, die wichtige Impulse geben, würde es ohne ihn, seine Kreativität und seine Fähigkeit, Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen zusammenzubringen, einfach nicht geben. Wir können Boris Marte für die Arbeit der vergangenen Jahrzehnte nicht dankbar genug sein“, sagt Andreas Treichl.

Boris Marte wird der Stiftung weiter als Berater zur Verfügung stehen: „Transformation ist das Thema der Zeit. Für mich persönlich auch. Ich nehme eine neue Rolle ein, um Neues zu entdecken, das unsere Gesellschaft so dringend braucht. Und ich freue mich, der Stiftung und ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weiter verbunden zu bleiben.“ Die Position des CEO wird vorerst nicht nachbesetzt werden. Die Leitung der Stiftung liegt bei den verbleibenden Vorstandsmitgliedern Gudrun Egger, Wolfgang Schopf und Martin Wohlmuth.

Die ERSTE Stiftung ist eine gemeinnützig tätige Stiftung. Sie legt ihren Fokus auf finanzielle Gesundheit und die Stärkung der Demokratie. Als Kernaktionärin der ERSTE Group sichert sie die unabhängige Zukunft eines der größten Finanzdienstleisters in Zentral-, Ost- und Südeuropa.