SPÖ Mariahilf/Margareten: Amalie-Seidel-Steg verbindet die Bezirke

Wien (OTS) -

Der 2015 errichtete Steg über den Wienfluss bei der Wientalterrasse trägt zukünftig den Namen Amalie-Seidel-Steg. In der Bezirksvertretung von Mariahilf wurde der Beschluss in deren letzten Sitzung am 11. September gefasst, in Margareten wird heute dasselbige passieren.

Nach 10 Jahren wird es nun endlich Realität und ein über Bezirks- und Parteigrenzen mehrheitlicher Beschluss wurde in den Bezirksparlamenten des 5. und 6. Bezirks getroffen. Das freut besonders die zwei SPÖ-Klubvorsitzenden der Bezirke Klaus Mayer (Margareten) und Josef Zeisel (Mariahilf), da in den vergangenen Legislaturperioden eine Benennung öfters gescheitert ist.

„Miteinander können wir alles schaffen, auch die längst überfällige Benennung des Stegs über den Wienfluss. Amalie Seidel war eine politische Brückenbauerin, nun bringt sie Margareten und Mariahilf über die Partei- und Bezirksgrenzen noch ein Stück näher zusammen“, so der Mariahilfer Klubvorsitzender Josef Zeisel. „Wir freuen uns sehr, dass wir den ´Freundschaftssteg` nach der verdienten Sozialdemokratin und Gewerkschafterin Amalie Seidel benennen können. Ihre Biografie und ihr Mut sollten uns stets als Vorbild für unseren Einsatz für die Gesellschaft dienen“, führt der SP-Klubvorsitzende Mayer aus Margareten weiter aus.

Eine starke Frauenkämpferin: Amalie Seidel

Amalie Seidel (1876–1952) war eine Pionierin der Frauenbewegung, Gewerkschafterin und Sozialdemokratin. Sie initiierte den ersten Frauenstreik, setzte sich für Jugendfürsorge und Gesundheitswesen ein und gründete das Wiener Jugendhilfswerk sowie die Kinderfreibäder.

„Die Benennung nach Amalie Seidel ist ein starkes Zeichen für die Frauenbewegung und soll jeden daran erinnern, wie wichtig es ist, für die richtigen Werte in der Gesellschaft einzustehen und zu kämpfen“, sind sich die zwei sozialdemokratischen Klubvorsitzenden einig.