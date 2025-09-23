  • 23.09.2025, 13:27:03
  • /
  • OTS0116

Gewerkschaft GPA zu Mahrer: Krisenabschluss in der Metallindustrie ist Branchenspezifikum

Krisenabschluss ist keinesfalls eine Blaupause

Wien. (OTS) - 

„Dass WKÖ-Präsident Mahrer den vernünftigen Metaller-Abschluss jetzt als Blaupause für andere Branchen wie den Handel sieht und uns das medial ausrichtet, ist das Gegenteil einer funktionierenden Sozialpartnerschaft. Wer weiß, ob dieser Abschluss zustande gekommen wäre, wenn Mahrer sich eingemischt hätte“, sagt Barbara Teiber, Vorsitzende der Gewerkschaft GPA. ++++

Mario Ferrari, Chefverhandler der Gewerkschaft GPA für die Metallindustrie und den Handel, sagt: „Das Erfolgsrezept für den Krisenabschluss in der Metallindustrie waren konstruktive Gespräche am Verhandlungstisch. Was mit den Arbeitgebern der Metallindustrie möglich war, ist für Mahrer offenbar weniger von Bedeutung als mediales Einpeitschen.“

Teiber und Ferrari: „Der Krisenabschluss in der Metallindustrie war ein Branchenspezifikum. Wir werden wie bisher in jedem Wirtschaftsbereich die ökonomische Lage bewerten und auf Basis der Benya-Formel Verhandlungen führen. Zurufe über Kollektivverträge, für die es noch nicht einmal einen Verhandlungstermin gibt, sind einer funktionierenden Sozialpartnerschaft abträglich. Die Unternehmer sollten sich fragen, ob ihnen ihr WKÖ-Präsident damit wirklich einen Dienst erweist.“

Rückfragen & Kontakt

Gewerkschaft GPA - Öffentlichkeitsarbeit
Daniel Gürtler
Telefon: 05 0301-21 225 / mobil: +43 676 817 111 225
E-Mail: daniel.guertler@gpa.at
Website: https://www.gpa.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NGB

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright