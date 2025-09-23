  • 23.09.2025, 13:27:02
  • /
  • OTS0115

Moosbrugger: Stopp der EU-Entwaldungsverordnung wichtig, Einstampfung wäre besser

EU-Kommission muss endlich für Entbürokratisierung sorgen, vor allem dort, wo es null Sinn macht - Österreich mehr von Verwaldung als Entwaldung betroffen

Wien (OTS) - 

"Die EU-Entwaldungsverordnung (EUDR) zu stoppen, wofür wir uns mit Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig an der Spitze in Brüssel massiv eingesetzt haben, ist unverzichtbar. Ein zweiter Schritt muss aber folgen. Die EU-Entwaldungsverordnung für Länder wie Österreich, die mehr von einer Verwaldung als einer Entwaldung betroffen sind, muss eingestampft werden. Die EU-Kommission muss sich an der Nase nehmen und sollte nicht immer nur von Entbürokratisierung reden, sondern handeln - vor allem dort, wo Regelungen null Sinn ergeben und ganze regionale Wertschöpfungsketten schädigen, wie es bei der EUDR in Österreich und Europa der Fall ist", betont LKÖ-Präsident Josef Moosbrugger.

"Tatsache ist, dass die EUDR gerade für kleinere bäuerliche und verarbeitende Betriebe kaum zu stemmen wäre, während es sich die nach Europa liefernde Industrie, für welche die Verordnung eigentlich gedacht war, wieder richten würde", so der LKÖ-Präsident.

Rückfragen & Kontakt

Landwirtschaftskammer Österreich (LKÖ)
Mag. Claudia Jung-Leithner,
Pressesprecherin & Leitung Kommunikation,
Telefon: +43 676 83441 8770,
E-Mail: c.jung-leithner@lk-oe.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | AIM

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright