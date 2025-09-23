  • 23.09.2025, 12:59:32
  • /
  • OTS0111

Gorlitzer: Bericht der Patientenanwaltschaft ist ein Alarmbericht - Keine Trendwende im Wiener Gesundheitssystem erkennbar

Wiener Volkspartei fordert sofortige Wende – Schluss mit Bettensperren, Forderung nach Ausbau der Psychiatrieversorgung und bessere Arbeitsbedingungen für Ärzte und Pflegekräfte

Wien (OTS) - 

„Der jährliche Bericht der Wiener Patienten- und Pflegeanwaltschaft zeigt jedes Jahr die Spitze des Eisberges auf. Und diese Spitze ist leider zum Alltag in Wien geworden. Jahr für Jahr wiederholen sich dieselben Fehler. Das ist kein Zufall, das ist Systemversagen“, so LAbg. Michael Gorlitzer in der heutigen Debatte im Wiener Landtag.

Gorlitzer verwies auf konkrete Beispiele aus dem Bericht: monatelanges Warten auf dringende Operationen oder Untersuchungen, Jugendliche, die trotz mehrfacher Terminverschiebungen nicht behandelt werden oder krebskranke Patientinnen, die von Klinik zu Klinik geschickt werden, weil kein Facharzt verfügbar ist.

„Aber anstatt Lösungen anzustreben, wird der Schwarze Peter den Gastpatienten oder den Wahlärzten zugeschoben. Ein reines Ablenkungsmanöver, um nicht auf die eigenen Probleme eingehen zu müssen“, so Gorlitzer weiter.

Die Wiener Volkspartei fordert daher eine klare Wende im Gesundheitssystem. Es brauche endlich ein Ende der Bettensperren, damit die vorhandenen Kapazitäten auch wirklich genutzt werden. Ärzte und Pflegekräfte müssen attraktive Arbeitsbedingungen mit planbaren Dienstplänen, besserer Entlastung und Supervision vorfinden. Auch die Patientensteuerung müsse endlich funktionieren – mit rascherer Terminvergabe und einer sinnvollen Ergänzung durch Telemedizin. Besonders dringlich sei zudem der Ausbau der Psychiatrieversorgung: Kein Jugendlicher dürfe wegen Platzmangels abgewiesen werden. Ebenso entscheidend sei ein Kulturwandel in den Spitälern, wo Respekt, Freundlichkeit und Information wieder einen höheren Stellenwert haben müssten.

„Der Bericht ist kein Verwaltungsakt, sondern ein Hilfeschrei. Die Patientinnen und Patienten brauchen Lösungen – nicht Ausreden und Vertröstungen. Es ist höchste Zeit, dass die SPÖ-Neos-Stadtregierung Verantwortung übernimmt, Geld in Personal investiert statt in Verwaltung und Berater, und endlich die Wende im Wiener Gesundheitswesen einleitet“, so Gorlitzer abschließend.

Rückfragen & Kontakt

Presse & Kommunikation
Telefon: 01/515 43 230
E-Mail: presse@wien.oevp.at
Website: https://wien.oevp.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | VPR

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright