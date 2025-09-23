  • 23.09.2025, 12:58:32
SPÖ-Köllner: „Vernunft hat in der FPÖ keine Chance“

FPÖ-Aussagen zu Waffengesetz ohne Logik, ohne Sachverstand und gegen Bevölkerung

Wien (OTS) - 

In der morgigen Nationalratssitzung soll die größte Verschärfung des Waffengesetzes seit dessen Bestehen beschlossen werden. Die FPÖ-Abgeordneten Hafenecker und Schnedlitz haben in ihrer heutigen Pressekonferenz wieder einmal ihre ablehnende Haltung gezeigt. „Die FPÖ agiert ohne Logik, ohne Sachverstand und gegen die Interessen der Bevölkerung“, so SPÖ-Sicherheitssprecher Maximilian Köllner. Aktuelle Umfragen zeigen nämlich klar: 8 von 10 Menschen in Österreich sind für eine Verschärfung. Sogar 6 von 10 FPÖ-Wähler:innen begrüßen die Verschärfungen der Regierung. „Die FPÖ ignoriert den Willen der Bevölkerung und den Willen ihrer eigenen Wähler:innen“, so Köllner. ****

„Landeshauptmann Kunasek hätte sich vernünftige Verschärfungen vorstellen können. Aber wieder einmal hat sich der radikale Kickl-Kurs durchgesetzt. Vernunft hat in der FPÖ keine Chance“, führt Köllner fort. „Der Amoklauf in Graz, das Schussattentat auf Kirk in den USA, der Frauenmord in Wien vergangene Woche. Und trotzdem: Die FPÖ stellt sich auf die Seite der Waffen – nicht auf die Seite der Menschen, die sicher und in Frieden leben wollen“, so Köllner. Abschließend betont der SPÖ-Sicherheitssprecher: „Die FPÖ will Sicherheit für Waffen, wir wollen Sicherheit für unsere Bevölkerung. Ein strenges Waffengesetz macht Österreich sicherer.“ (Schluss) mf/lw

