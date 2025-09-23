  • 23.09.2025, 12:52:02
  • /
  • OTS0109

„9 Plätze – 9 Schätze“ – Vorarlberg sucht schönsten Platz 2025

Nostalgiebad „Mili“, Hochplateau Tschengla und Scheidseen stehen ab 24. September beim ORF Vorarlberg zur Wahl

Wien (OTS) - 

ACHTUNG: SPERRFRIST FÜR ALLE MEDIEN (FERNSEHEN, RADIO, INTERNET, TELETEXT UND PRINT) BIS MITTWOCH, 24. SEPTEMBER 2025, 5.00 UHR BEACHTEN!

Bereits zum zwölften Mal sucht der ORF Vorarlberg den schönsten Ort für die große ORF-Fernsehshow „9 Plätze – 9 Schätze“, die heuer am 25. Oktober, am Vorabend des österreichischen Nationalfeiertags, um 20.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON zu sehen ist. Welches Juwel soll Vorarlberg 2025 vertreten? Moderatorin Christiane Schwald-Pösel vom ORF Vorarlberg hat sich auf den Weg gemacht und herrliche Plätze entdeckt.

Dieses Jahr stehen das Nostalgiebad „Mili“ am Bregenzer Seeufer, das Hochplateau Tschengla in Bürserberg und die Scheidseen in Gaschurn zur Wahl. Der ORF Vorarlberg stellt täglich einen dieser besonderen Orte vor:

Mittwoch, 24. September: Nostalgiebad „Mili“
Donnerstag, 25. September: Hochplateau Tschengla
Freitag, 26. September: Scheidseen

ORF Radio Vorarlberg, vorarlberg.ORF.at, die Social-Media-Kanäle – Instagram und TikTok (orfvorarlberg) sowie Facebook (ORF Vorarlberg) – und „Vorarlberg heute“ um 19.00 Uhr in ORF 2 V machen die schönsten Bilder der drei Plätze als Anwärter aus Vorarlberg erlebbar.

Ab Freitagabend, 26. September, entscheidet dann das Publikum, welcher „Platz“ Vorarlberg bei der TV-Show am 25. Oktober vertreten wird. Die Telefone fürs Voting sind von 26. September um 19.00 Uhr bis 1. Oktober um 23.59 Uhr offen.

Telefonnummern fürs Vorarlberg-Voting ab 26. September 2025, 19.00 Uhr:

Nostalgiebad „Mili“: 0901 05 909 07
Hochplateau Tschengla: 0901 05 909 08
Scheidseen: 0901 05 909 09

Pro Anruf oder SMS werden 50 Cent verrechnet.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „In Vorarlberg haben wir eine unglaublich große Anzahl an wunderschönen Plätzen. Mit dem ORF Vorarlberg sucht unser Publikum erneut ein besonderes Juwel unserer vielseitigen Region aus, das wir anlässlich der großen TV-Show ‚9 Plätze – 9 Schätze‘ österreichweit präsentieren und zur Wahl stellen werden.“

ACHTUNG: SPERRFRIST FÜR ALLE MEDIEN (FERNSEHEN, RADIO, INTERNET, TELETEXT UND PRINT) BIS MITTWOCH, 24. SEPTEMBER 2025, 5.00 UHR BEACHTEN!

Rückfragen & Kontakt

http://presse.orf.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright