„9 Plätze – 9 Schätze“ – Vorarlberg sucht schönsten Platz 2025

Wien (OTS) -

ACHTUNG: SPERRFRIST FÜR ALLE MEDIEN (FERNSEHEN, RADIO, INTERNET, TELETEXT UND PRINT) BIS MITTWOCH, 24. SEPTEMBER 2025, 5.00 UHR BEACHTEN!

Bereits zum zwölften Mal sucht der ORF Vorarlberg den schönsten Ort für die große ORF-Fernsehshow „9 Plätze – 9 Schätze“, die heuer am 25. Oktober, am Vorabend des österreichischen Nationalfeiertags, um 20.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON zu sehen ist. Welches Juwel soll Vorarlberg 2025 vertreten? Moderatorin Christiane Schwald-Pösel vom ORF Vorarlberg hat sich auf den Weg gemacht und herrliche Plätze entdeckt.

Dieses Jahr stehen das Nostalgiebad „Mili“ am Bregenzer Seeufer, das Hochplateau Tschengla in Bürserberg und die Scheidseen in Gaschurn zur Wahl. Der ORF Vorarlberg stellt täglich einen dieser besonderen Orte vor:

Mittwoch, 24. September: Nostalgiebad „Mili“

Donnerstag, 25. September: Hochplateau Tschengla

Freitag, 26. September: Scheidseen

ORF Radio Vorarlberg, vorarlberg.ORF.at, die Social-Media-Kanäle – Instagram und TikTok (orfvorarlberg) sowie Facebook (ORF Vorarlberg) – und „Vorarlberg heute“ um 19.00 Uhr in ORF 2 V machen die schönsten Bilder der drei Plätze als Anwärter aus Vorarlberg erlebbar.

Ab Freitagabend, 26. September, entscheidet dann das Publikum, welcher „Platz“ Vorarlberg bei der TV-Show am 25. Oktober vertreten wird. Die Telefone fürs Voting sind von 26. September um 19.00 Uhr bis 1. Oktober um 23.59 Uhr offen.

Telefonnummern fürs Vorarlberg-Voting ab 26. September 2025, 19.00 Uhr:

Nostalgiebad „Mili“: 0901 05 909 07

Hochplateau Tschengla: 0901 05 909 08

Scheidseen: 0901 05 909 09

Pro Anruf oder SMS werden 50 Cent verrechnet.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „In Vorarlberg haben wir eine unglaublich große Anzahl an wunderschönen Plätzen. Mit dem ORF Vorarlberg sucht unser Publikum erneut ein besonderes Juwel unserer vielseitigen Region aus, das wir anlässlich der großen TV-Show ‚9 Plätze – 9 Schätze‘ österreichweit präsentieren und zur Wahl stellen werden.“

ACHTUNG: SPERRFRIST FÜR ALLE MEDIEN (FERNSEHEN, RADIO, INTERNET, TELETEXT UND PRINT) BIS MITTWOCH, 24. SEPTEMBER 2025, 5.00 UHR BEACHTEN!