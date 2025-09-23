  • 23.09.2025, 12:35:33
  • /
  • OTS0103

Energie-Staatssekretärin Zehetner begrüßt Abschluss des EU-Indonesien Abkommens

Zugang zu kritischen Rohstoffen wie Nickel wichtig für Europas Energiewende und wirtschaftliche Zukunft

Wien (OTS) - 

Staatssekretärin für Energie Elisabeth Zehetner begrüßt den erfolgreichen Abschluss der Verhandlungen zwischen der Europäischen Union und Indonesien über ein umfassendes Wirtschaftsabkommen. Nach mehr als neun Jahren sei damit ein „wichtiger Schritt für Europas Energiesicherheit und Wettbewerbsfähigkeit“ erreicht. „Mit diesem Abkommen sichern wir uns einen stabilen und verlässlichen Zugang zu kritischen Rohstoffen, die für die Energiewende unverzichtbar sind. Besonders Nickel ist entscheidend für Batterien in Elektroautos und Energiespeicherlösungen. Das ist wichtig für Industrie, die damit verbundenen Arbeitsplätze und die Energiewende gleichermaßen“, betont Zehetner.

Das südostasiatische Land Indonesien verfügt über die weltweit größten Nickel-Reserven und plant den Abbau in den kommenden Jahren deutlich auszubauen. Für die EU und damit auch für Österreich bedeutet das Abkommen, dass über 98 Prozent der bisherigen Zölle entfallen und die Rahmenbedingungen für Investitionen und Innovationen verbessert werden. „Wir brauchen Rohstoffe, um die Transformation unseres Energiesystems zu schaffen“, so Zehetner.

Die Staatssekretärin sieht das Abkommen auch als Signal an die heimische Wirtschaft: „Unternehmen in Österreich können verlässlicher planen, investieren und damit Wertschöpfung im Land halten. Das Abkommen ist ein strategischer Schritt, der unsere Versorgung stabilisiert und gleichzeitig Chancen für Forschung, Innovation und technologische Souveränität eröffnet.“

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus

E-Mail: presseabteilung@bmwet.gv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | MWA

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright