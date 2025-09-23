- 23.09.2025, 12:19:32
FPÖ: Download-Link der Pressekonferenz mit den Generalsekretären Michael Schnedlitz und Christian Hafenecker
Der Mitschnitt der heutigen Pressekonferenz mit den FPÖ-Generalsekretären NAbg. Christian Hafenecker und NAbg. Michael Schnedlitz kann unter diesem Link downgeloadet werden:
https://fpoe.transfernow.net/dl/20250923Ywh5OhKt/D6nw3bb2
Die Verwendung des Videos oder einzelner Ausschnitte ist ausschließlich im Rahmen der Berichterstattung über diese Pressekonferenz gestattet. Ein Quellenhinweis ist bei der Verwendung nicht erforderlich.
Rückfragen & Kontakt
Freiheitlicher Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-7012
E-Mail: presse-klub@fpk.at
