FPÖ: Download-Link der Pressekonferenz mit den Generalsekretären Michael Schnedlitz und Christian Hafenecker

Wien (OTS) -

Der Mitschnitt der heutigen Pressekonferenz mit den FPÖ-Generalsekretären NAbg. Christian Hafenecker und NAbg. Michael Schnedlitz kann unter diesem Link downgeloadet werden:

https://fpoe.transfernow.net/dl/20250923Ywh5OhKt/D6nw3bb2

Die Verwendung des Videos oder einzelner Ausschnitte ist ausschließlich im Rahmen der Berichterstattung über diese Pressekonferenz gestattet. Ein Quellenhinweis ist bei der Verwendung nicht erforderlich.