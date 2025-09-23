- 23.09.2025, 12:15:32
- /
- OTS0095
Termine am 24. September in der Rathauskorrespondenz
Änderungen vorbehalten
09.00 Uhr, 5. Wiener Gemeinderat (1., Rathaus). Livestream auf www.wien.gv.at
13.00 Uhr, Pressegespräch und -führung durch das neue „Filmmuseum LAB“ im Arsenal mit u.a. Kulturstadträtin Kaup-Hasler, Vizekanzler Babler und Filmmuseum-Direktor Loebenstein (3., Filmmuseum LAB, Arsenal Objekt 19A/Stiege 2)
16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Penzing (14., Seckendorfstraße 1, Festsaal des Pflegewohnhauses Baumgarten)
16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Donaustadt (22., Bezirksvorstehung Donaustadt, Dr.-Adolf-Schärf-Platz 8/1. Stock)
17.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Alsergrund (9., Bezirksvorstehung, Währinger Straße 43 – 2. Stock, Festsaal)
(Schluss)
Rückfragen & Kontakt
Rathauskorrespondenz Stadt Wien - Kommunikation und Medien,
Diensthabende*r Redakteur*in
Service für Journalist*innen, Stadtredaktion
Telefon: 01 4000-81081
E-Mail: dr@ma53.wien.gv.at
Website: https://presse.wien.gv.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRK