FPÖ – Schwaighofer: „Für Sporrer gibt es die Antifa nicht – trotz Drohungen gegen FPÖ-Parteitag!“

Wien (OTS) -

„Linksextreme Antifa-Gruppen rufen in Salzburg ganz offen dazu auf, den Bundesparteitag der FPÖ am 27. September 2025 zu zerschlagen. Das ist ein massiver Angriff auf die FPÖ und damit auf die Demokratie in Österreich. Während die größte Oppositionspartei mit demokratischen Mitteln und in friedlichem Rahmen ihren Parteitag abhält, setzen Extremisten auf Gewalt und Einschüchterung“, erklärte FPÖ-Linksextremismussprecher NAbg. Sebastian Schwaighofer.

Besonders brisant sei in diesem Zusammenhang die Haltung von SPÖ-Justizministerin Anna Sporrer, so Schwaighofer weiter: „Anstatt diese Bedrohungen ernst zu nehmen, erklärte sie erst kürzlich, die Antifa gäbe es als Organisation gar nicht – und zieht daraus den Schluss, dass man nichts unternehmen könne. Für Sporer gibt es die Antifa nicht – für die FPÖ sehr wohl, wie man jetzt wieder einmal deutlich sieht.“

Schwaighofer zeigte absolutes Unverständnis darüber, dass die linksextremistische Problematik von den zuständigen Regierungsmitgliedern Karner und Sporrer offensichtlich bewusst ignoriert werde. „Es entsteht der fatale Eindruck, dass Gewaltaufrufe und Einschüchterung nur dann kein Problem sind, wenn sie sich gegen die FPÖ richten. Statt konsequent gegen Extremisten vorzugehen, wird das Problem heruntergespielt – als ob die Angriffe auf die FPÖ politisch opportun wären.“

Für Schwaighofer lebe Demokratie vom fairen Wettstreit der Ideen, nicht von Gewalt, Hetze oder Einschüchterung: „Es darf nicht sein, dass linksextreme Gruppen ungestraft aufrufen, demokratische Veranstaltungen zu stören oder gar zu verhindern. Sporrer und Karner müssen endlich erkennen, dass linksextreme Gewalt eine reale Gefahr für Österreich ist – und nicht länger so tun, als gäbe es sie nicht“, betonte Schwaighofer abschließend.