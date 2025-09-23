  • 23.09.2025, 12:03:32
Grüne Wien/Pühringer, Huemer: Gesundheitsverbund Ost endlich umsetzen

SPÖ-Streitigkeiten blockieren Versorgung – Patient:innen zahlen den Preis.

Wien (OTS) - 

„Während der SPÖ-Dauerstreit in die nächste Runde geht, verschärft sich die Versorgungslage der Patient:innen in Wien. Dass Patient:innen aus den Bundesländern abgewiesen werden, zeigt in aller Deutlichkeit, wie dringend wir endlich Sturkturreformen benötigen“, so Judith Pühringer, Parteivorsitzende der Grünen Wien. „Ein Gesundheitsverbund für die Ostregion, nach dem Vorbild des Verkehrsverbunds, würde die Finanzierung bündeln und die Versorgung ins Zentrum stellen. Genau das haben wir zu Beginn des Jahres vorgeschlagen und auch im Wahlkampf vehement eingefordert“, so Barbara Huemer, Gesundheitssprecherin der Wiener Grünen.

Das Gesundheitssystem krankt

Das Wiener Gesundheitssystem sei am Limit, es brauche daher grundlegende Veränderungen, so die Grünen. Gravierendste Problemfelder seien der große Mangel an Kassenärzt:innen, die langen Wartezeiten sowohl bei Fachärzt:innen als auch bei Operationen, die psychische Versorgung von Kindern oder die fehlenden Versorgungsplätze in der Frauengesundheit. „Das Wiener Gesundheitssystem ist in Schieflage und die Rechnung für diese Zustände zahlen alle Wiener:innen. Bei vielen regt sich ein mulmiges Gefühl im Bauch, dass die E-Card im Zweifelsfall nicht mehr reicht. Die Gewissheit, dass einem im Krankheitsfall gut geholfen wird, ist uns in Wien abhandengekommen“, so Pühringer und Huemer abschließend.

Weitere Infos: https://wien.gruene.at/news/gesundheit/rezept-gesundheitssystem/

Rückfragen & Kontakt

Kommunikation Grüne Wien
Telefon: 01-4000-81814
E-Mail: presse.wien@gruene.at
Website: https://wien.gruene.at

