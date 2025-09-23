  • 23.09.2025, 12:00:32
Springreiten vor Schloss Schönbrunn: Longines Global Champions Tour Wien 2025 live in ORF 1 und ORF SPORT +

Von 26. bis 28. September live

Wien (OTS) - 

Wien wird von 26. bis 28. September 2025 zum Zentrum des internationalen Reitsports und via ORF 1 und ORF SPORT + sind die Fans live dabei. Mit der Longines Global Champions Tour (LGCT) gastiert die Königsklasse des Reitsports in der Bundeshauptstadt – und verwandelt den Ehrenhof von Schloss Schönbrunn erstmals in einen einzigartigen Turnierplatz. Das Starterfeld ist bei der Premiere stark besetzt: 15 der aktuellen Top-30-Reiterinnen und -Reiter werden in Wien an den Start gehen.

Vor der historischen Kulisse treffen insgesamt 60 der weltweit besten Reiterinnen und Reiter aus 23 Nationen aufeinander und treten in spannenden Wettbewerben gegeneinander an. Darunter befinden sich zahlreiche Top-Stars des Springreitens wie der amtierende Olympiasieger Christian Kukuk, Marcus Ehning, Ben Maher, Henrik von Eckermann und der Österreicher Max Kühner.

Heimturnier – acht Österreicherinnen und Österreicher gehen an den Start

Bei der Premiere am Schloss Schönbrunn starten neben Katharina Rhomberg und Max Kühner auch Bianca Babanitz, Thomas Himmelmayer, Julia Kogelnig, Gerfried Puck, Alessandra Reich und Markus Saurugg in der CSI-5*-Kategorie.

Die Live-Übertragungen in ORF 1:

Freitag, 26. September, 16.50 Uhr

Samstag, 27. September, 15.30 Uhr

Sonntag, 28. September, 16.00 Uhr

Sonntag, 28. September, 19.30 Uhr

Die Live-Übertragungen in ORF SPORT +:

Freitag, 26. September, 20.10 Uhr: CSI5* Teams 2. Runde

Samstag, 27. September, 20.10 Uhr: CSI5* 1,50m

Sonntag, 28. September, 16.40 Uhr: CSI5* 1,45m

Sonntag, 28. September, 20.10 Uhr: CSI5* Grand Prix

Kommentator ist Michael Roscher, sein Co-Kommentator ist Springreit-Experte Christian Schranz. Karoline Rath-Zobernig meldet sich von der Sprungreitanlage.

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS

