Wenn ein Tiefsee-Tauchgang zum Alptraum wird: ORF-Premiere für „Titan – Todesfahrt zur Titanic“ am 25. September

18. Juni 2023, Nordatlantik: Unternehmer Stockton Rush bringt vier Passagiere mit seinem Tiefsee-U-Boot „Titan“ zum Wrack der Titanic in 3.800 Metern Tiefe, als der Funkkontakt abbricht. Ein Knall ist das letzte Geräusch, das die Crew am Mutterschiff wahrnimmt – das U-Boot hat dem Druck nicht standgehalten, alle anwesenden Personen sind tot. Die Dokumentation „Titan – Todesfahrt zur Titanic“ von Pamela Gordon rekonstruiert die Geschehnisse rund um die Schiffskatastrophe – zu sehen als ORF-Premiere am Donnerstag, dem 25. September 2025, im Rahmen von „True Stories“ um 20.15 Uhr in ORF 1 und auf ORF ON. Danach, um 21.05 Uhr, macht die Dokumentation „Titanic“ eine „Expedition ins Herz des Wracks“.

Mehr zum Inhalt von „Titan – Todesfahrt zur Titanic“:

Der Unternehmer Stockton Rush bietet mit seiner Firma OceanGate U-Boot-Fahrten für Touristinnen und Touristen an – seit 2021 unter anderem zum Wrack der Titanic in 3.800 Metern Tiefe des Nordatlantik. Das Tiefsee-U-Boot „Titan“ lässt er zu diesem Zweck aus Kohlenstofffasern anfertigen, nicht wie sonst in der Branche üblich aus Titan oder Stahl. Mehrfach äußern Experten ernsthafte Sicherheitsbedenken, denn das Material gilt als unberechenbar – Warnhinweise, die der OceanGate-CEO aber ignoriert. Am 18. Juni 2023 kommt es zur Katastrophe: Bei einem Tauchgang mit vier Passagieren, den Stockton Rush selbst leitet, bricht nach einer Stunde und 45 Minuten der Kontakt zum Mutterschiff ab, das U-Boot implodiert. Wie konnte es so weit kommen?