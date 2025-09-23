  • 23.09.2025, 11:42:32
Grüne Wien/Malle, Stadler: Neos lassen Chance für kleinere Kindergartengruppen liegen

Wien (OTS) - 

„Offensichtlich haben die Neos noch immer nicht verstanden, dass im Wiener Bildungssystem richtig Feuer am Dach ist. Angesichts der Wiener Bildungskrise ist es hochgradig fahrlässig, dass die für Bildung zuständigen Neos die Zusatzmittel des Bundes für die Verbesserung des Betreuungsschlüssels in den Kindergartenjahren zwischen 2022 und 2024 nicht abgeholt haben“, so Julia Malle und Felix Stadler, Bildungssprecher:innen Grüne Wien, anlässlich der veröffentlichten Anfragebeantwortung der Grünen an Bildungsminister Wiederkehr.

Pinker Managementfehler

Mit den zur Verfügung gestellten, zusätzlichen Mitteln aus dem Bundesbudget wären eine Erhöhung der Betreuungsqualität, eine Verbesserung des Fachkraft-Kind-Schlüssels und generell kleinere Gruppen möglich. „Dass die Wiener Neos zusätzliche Gelder zur Problemlösung einfach liegenlassen, ist ein unverständlicher Managementfehler und reiht sich nahtlos in die lange Liste des pinken Bildungsversagens ein“, so Malle und Stadler abschließend.

