Ehrbar Chamber Music Society Wien – Neue Saison 2025/26. Kammermusik in Vielfalt und Exzellenz im Ehrbar-Saal

Saisonauftakt mit Flötist Michael Martin Kofler und Kolleg:innen – Werke von Haydn, Schubert, Milhaud und Martinů.

Ehrbar Chamber Music Society Wien Saison 25/26
Wien (OTS) - 

Die Ehrbar Chamber Music Society Wien (ECMS) lädt in der Saison 2025/26 zu vier Konzerten in den Ehrbar-Saal und setzt auf künstlerische Exzellenz, Vielfalt, lebendige Begegnungen – mit vertrauten wie neuen Musiker:innen. Mit der Unterstützung junger Künstler:innen, darunter der Geiger Leonhard Baumgartner, setzt die ECMS einen klaren Schwerpunkt.

„Die Förderung junger Talente hat bei der Wiener Städtischen einen hohen Stellenwert. Umso mehr freut es uns, die Zykluskonzerte der Ehrbar Chamber Music Society Wien zu unterstützen. Sie bieten Nachwuchskünstler:innen die ideale Plattform, um sich mit viel Leidenschaft und Können einem interessierten Publikum zu präsentieren." sagt Susanne Valoch, Leiterin der Abteilung Sponsoring der Wiener Städtischen Versicherung.

Zum Saisonstart am 21.10. verbindet die Flöte im Zentrum des Programms klassische Balance mit moderner Expressivität.

1. Zyklus-Konzert. Flöte im Dialog

Michael Martin Kofler, (Flöte) Klara Flieder, (Violine) Christophe Pantillon, (Violoncello) Biliana Tzinlikova, (Klavier)

Datum: 21.10.2025, 19:00 Uhr

Art: Aufführungen/Bühne

Ort: Ehrbar Saal
Mühlgasse 30
1040 Wien
Österreich

URL: https://shop.eventjet.at/de/ecms/event/8e738a2c-d507-41b5-9488-5dcd2f1ca529

Kartenverkauf

Mail: karten@ecms.at

Rückfragen & Kontakt

Verein der Freunde Ehrbar Chamber Music Society
Telefon: 06641948838
E-Mail: ecms.info@gmx.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
